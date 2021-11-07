У Зеленского очертили основные задачи Резникова в Минобороны

Новый министр должен заняться вопросом обеспечения армии и улучшением материальной стороны военнослужащих.

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников месяц не будет общаться с представителями СМИ, чтобы ознакомиться с работой ведомства и провести его полный аудит. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".

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В Офисе президента считают, что основная задача Резникова на ближайшие сроки это понять, как функционирует Минобороны.

"А потом — обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую ​​задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты — об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру", — добавил Никифоров.

Алексея Резникова назначили на пост министра обороны 4 ноября. Это была инициатива президента Владимира Зеленского. Уже в день своего назначения Резников сообщил, что оборонный бюджет должен стать бюджетом боеспособной армии, а не бюджетом удержания и проедания.

Также Резников заявил, что его задачей будет продолжение сотрудничества с Великобританией, США, Польшей и другими международными партнерами в оборонной сфере. Подчеркнул новоназначенный министр и важность обеспечения безопасности в Черном море.

Еще Резников отметил, что Минобороны должно взаимодействовать с Генштабом, а не конкурировать, как принято было считать. Чиновник запланировал встречи с каждым заместителем министра, главой Генштаба Валерием Залужным и всеми высокопоставленными должностными лицами в МО.