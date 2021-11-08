Ротации в Кабмине. Четыре заместителя главы Минэкономики лишились должностей
Двое заместителей министра экономики Украины ушли по собственному желанию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжения об увольнении четырех заместителей министра экономики Украины. Тексты документов опубликованы на правительственном портале.
Глава Минэкономики Алексей Любченко 2 ноября подал в отставку, на его место Рада назначила замглавы Офиса президента Украины Юлию Свириденко.
Вслед за Любченко постов лишились следующие чиновники:
- первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк (по собственному желанию);
- Светлана Глущенко (по собственному желанию);
- Кристина Голубицкая (в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти");
- Михаил Лев (в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти").
Всех этих людей назначили на должности в начале июня этого года.
Если открыть текст закона "О центральных органах исполнительной власти", то указанного абзаца в статьи 9 нет. В третьем абзаце говорится, что в случае увольнения министра его заместители отстраняются от должностей решением Кабинета Министров Украины.
Кадровые перестановки в Кабмине начались в начале ноября. Новым министром обороны стал Алексей Резников, а главой Минреинтеграции – Ирина Верещук.
Также бывший глава Гостаможни Павел Рябикин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Шмыгаль говорил, что у него нет претензий к министрам.