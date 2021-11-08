Ротации в Кабмине. Четыре заместителя главы Минэкономики лишились должностей

Двое заместителей министра экономики Украины ушли по собственному желанию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжения об увольнении четырех заместителей министра экономики Украины. Тексты документов опубликованы на правительственном портале.

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Глава Минэкономики Алексей Любченко 2 ноября подал в отставку, на его место Рада назначила замглавы Офиса президента Украины Юлию Свириденко.

Вслед за Любченко постов лишились следующие чиновники:

первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк (по собственному желанию);

Светлана Глущенко (по собственному желанию);

Кристина Голубицкая (в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти");

Михаил Лев (в соответствии с абзацем 4 части 2 статьи 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти").

Всех этих людей назначили на должности в начале июня этого года.

Если открыть текст закона "О центральных органах исполнительной власти", то указанного абзаца в статьи 9 нет. В третьем абзаце говорится, что в случае увольнения министра его заместители отстраняются от должностей решением Кабинета Министров Украины.

Кадровые перестановки в Кабмине начались в начале ноября. Новым министром обороны стал Алексей Резников, а главой Минреинтеграции – Ирина Верещук.

Также бывший глава Гостаможни Павел Рябикин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Шмыгаль говорил, что у него нет претензий к министрам.