Перестановки в Кабмине. Рада назначила министра экономики и главу Минстратегпрома

Места в правительстве получили замглавы Офиса президента Юлия Свириденко и глава Гостаможни Павел Рябикин.

В четверг, 4 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение двух новых министров. Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко стала министром экономики, а глава Гостаможни Павел Рябикин – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил корреспондент Фокуса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Такое решение поддержали 256 народных депутатов. "Слуги народа" отдали за это назначение 214 голосов, группа "За майбутнє" – 13, а "Довіра" – 20. ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" голосовать не стали.

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин. На этом посту он сменил Олега Уруского.

За Рябикина проголосовали 237 депутатов. "Слуга народа" дала 197 голосов, группа "За майбутнє" – 14, а "Довіра" – 19. Не поддержали это решение нардепы от ОПЗЖ, "Европейской солидарности", "Батьківщини" и "Голоса".

Что сказала Свириденко перед назначением?

Свириденко назначили вместо Алексея Любченко. По информации источников "Интерфакс-Украина", правоохранители накануне проводили у него обыски из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Экс министра обвиняли в причастности к схемам, в частности, к "скруткам" налога на добавленную стоимость.

По данным СМИ, вместо Свириденко заместителем главы Офиса президента может стать экс-гендиректор завода Запорожсталь Ростислав Шурма.

Выступая с трибуны Рады перед назначением, она говорила о пересмотре подхода к государственным инвестициям. Свириденко считает, что есть пять кластеров для максимального эффекта инвестиций. Это – машиностроение, энергетика, IT, сельское хозяйство и строительство.

По ее прогнозам, в ближайшие три года в Украине может возобновиться судостроение. Страна способна производить каждый год до 20 новых судов.

"К 2025 году мы можем нарастить оборот отрасли до 22 млрд грн и создать почти 50 тысяч рабочих мест. Начиная со следующего года, в наших планах полностью перезагрузить парк грузовых вагонов "Укрзализныци". Речь идет о 46 тысячах вагонов. Это создаст рынок с оборотом более 100 млрд грн в ближайшие семь лет", – сказала она.

Какие приоритеты у Павла Рябикина?

Рябикин определил своим приоритетом на должности максимальное обеспечение госзаказом национальных производителей оборонной промышленности.

"Главное – качественное, современное, высокотехнологичное вооружение и военная техника для нашей армии", – отметил он.

Где они работали до назначения в Кабмин?

Свириденко до назначения министром работала в Офисе президента Украины. Она была заместителем главы ведомства по экономическим вопросам и связями с инвесторами. С декабря прошлого года она возглавляла созданный президентом Украины Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". В списке ТОП-100 наиболее влиятельных женщин в Украине по версии Фокуса она заняла 13-ю позицию.

Уточним, что Рябикин пытался стать народным депутатом Украины три раза (в 2000– 2002, в 2002–2005 годах как беспартийный, в 2012–2014 годах — от партии "УДАР"). Он имеет опыт работы на дипломатической службе. С 2009 по 2010 год он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Дании. В 2014–2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. 23 марта 2017 года его избрали генеральным директором аэропорта "Борисполь". Кабмин в октябре прошлого года по результатам конкурса назначил Рябикина на пост главы Гостаможенной службы.