Перестановки у Кабміні. Рада призначила міністра економіки та голову Мінстратегпрому

Місця в уряді отримали заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко та голова Держмитниці Павло Рябікін.

У четвер, 4 листопада, Верховна Рада проголосувала за призначення двох нових міністрів. Заступниця глави Офісу президента Юлія Свириденко стала міністринею економіки, а голова Держмитниці Павло Рябікін — міністром із питань стратегічних галузей промисловості, повідомив кореспондент Фокусу.

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Таке рішення підтримали 256 народних депутатів. "Слуги народу" віддали за це призначення 214 голосів, гурт "За майбутнє" — 13, а "Довіра" — 20. ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" голосувати не стали.

Міністром із питань стратегічних галузей промисловості України став Павло Рябікін. На цій посаді він змінив Олега Уруського.

За Рябікіна проголосували 237 депутатів. "Слуга народу" дала 197 голосів, гурт "За майбутнє" — 14, а "Довіра" — 19. Не підтримали це рішення нардепи від ОПЗЖ, "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу".

Що сказала Свириденко перед призначенням?

Свириденко призначили замість Олексія Любченка. За інформацією джерел "Інтерфакс-Україна", правоохоронці напередодні проводили в нього обшуки через можливе ухилення від сплати податків. Ексміністра звинувачували в причетності до схем, зокрема до "скручення" податку на додану вартість.

За даними ЗМІ, замість Свириденко заступником глави Офісу президента може стати ексгендиректор заводу Запоріжсталь Ростислав Шурма.

Виступаючи з трибуни Ради перед призначенням, вона говорила про перегляд підходу до державних інвестицій. Свириденко вважає, що є п'ять кластерів для максимального ефекту інвестицій. Це — машинобудування, енергетика, IT, сільське господарство та будівництво.

За її прогнозами, в найближчі три роки в Україні може відновитися суднобудування. Країна здатна робити щороку до 20 нових судів.

"До 2025 року ми можемо наростити обіг галузі до 22 млрд грн і створити майже 50 тисяч робочих місць. Починаючи з наступного року, у наших планах повністю перезавантажити парк вантажних вагонів "Укрзалізниці". Йдеться про 46 тисяч вагонів. Це створить ринок з обігом понад 100 млрд грн у найближчі сім років", — сказала вона.

Які пріоритети в Павла Рябікіна?

Рябікін визначив своїм пріоритетом на посаді максимальне забезпечення держзамовленням національних виробників оборонної промисловості.

"Головне — якісне, сучасне, високотехнологічне озброєння та військова техніка для нашої армії", — зазначив він.

Де вони працювали до призначення до Кабміну?

Свириденко до призначення міністром працювала в офісі президента України. Вона була заступницею голови відомства з економічних питань і зв'язків з інвесторами. З грудня минулого року вона очолювала створену президентом України Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

У червні-вересні Свириденко була членкинею наглядової ради НАК "Нафтогаз України". У списку ТОП-100 найвпливовіших жінок в Україні за версією Фокусу вона посіла 13-ту позицію.

Уточнимо, що Рябікін намагався стати народним депутатом України тричі (у 2000–2002, у 2002–2005 роках як безпартійний, у 2012–2014 роках — від партії "УДАР"). Він має досвід роботи на дипломатичній службі. З 2009 по 2010 рік він обіймав посаду надзвичайного та повноважного посла України в Данії. У 2014–2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації. 23 березня 2017 року його обрали генеральним директором аеропорту "Бориспіль". Кабмін у жовтні минулого року за результатами конкурсу призначив Рябікіна на посаду голови Держмитної служби.