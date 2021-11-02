Вице-премьер-министр Алексей Любченко подал в отставку

Глава Минэкономики написал заявление об увольнении вслед за другими министрами Алексеем Резниковым и Олегом Уруским.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко подал в отставку. Эту информацию в своем Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Камельчук.

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По его словам, заявление об отставке уже подано в Аппарат парламента.

Министр экономики Украины Алексей Любченко в своем заявлении попросил народных депутатов одобрить его отставку.

[ + – ] Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку

В понедельник, 1 ноября, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил, что министр экономики Алексей Любченко с вероятностью в 99% напишет заявление об отставке. Парламентарий утверждал, что первый вице-премьер-министр самостоятельно принял решение об увольнении, а его должность должна занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Александр Качура также призвал журналистов поинтересоваться у Алексея Любченко и Юлии Свириденко, почему произошла ротация в Министерстве экономики.

Отметим, что Алексей Любченко подал в отставку вслед за вице-премьер-министрами Алексеем Резниковым и Олегом Уруским. Главы профильных министерств подали заявление от увольнении 1 ноября.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что вице-премьер Алексей Резников станет новым министром обороны Украины, а пока действующий глава ведомства Олег Таран идет в отставку, в том числе, по состоянию здоровья. На его место в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий должна прийти нардеп Ирина Верещук.