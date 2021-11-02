Віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко подав у відставку

Глава Мінекономіки написав заяву про звільнення за іншими міністрами Олексієм Резніковим та Олегом Уруським.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку. Цю інформацію у своєму Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Камельчук.

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За його словами, заява про відставку вже подана до Апарату парламенту.

Міністр економіки України Олексій Любченко у своїй заяві попросив народних депутатів схвалити його відставку.

[ + – ] Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку

У понеділок, 1 листопада, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура підтвердив, що міністр економіки Олексій Любченко з ймовірністю 99% напише заяву про відставку. Парламентарій стверджував, що перший віцепрем'єр-міністр самостійно ухвалив рішення про звільнення, а його посаду має обійняти заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

Олександр Качура також закликав журналістів поцікавитись в Олексія Любченка та Юлії Свириденко, чому відбулася ротація у Міністерстві економіки.

Зазначимо, що Олексій Любченко подав у відставку слідом за віцепрем'єр-міністрами Олексієм Резніковим та Олегом Уруським. Глави профільних міністерств подали заяву від звільнення 1 листопада.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що віцепрем'єр Олексій Резніков стане новим міністром оборони України, а поки що чинний голова відомства Олег Таран йде у відставку, зокрема, за станом здоров'я. На його місце у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій має прийти нардепка Ірина Верещук.