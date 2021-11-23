Киве не присвоена степень кандидата наук, - Минобразования

Недавно нардеп заявил, что потерял ученую степень во время обыска в его доме.

У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы нет степени кандидата наук по государственному управлению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в ответ на запрос Фокуса.

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"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присвоена ученая степень кандидата наук по государственному управлению", — сообщила пресс-служба министерства.

Отметим, 16 ноября Кива сам заявил, что его лишили степени кандидата наук. По его словам, соответствующее решение "вынудили принять комиссию при Министерстве образования и науки Украины" пока в его доме проходил обыск. Основанием для такого шага, утверждал парламентарий, было "отсутствие новизны" в его диссертации.

В запросе Фокус поинтересовался о какой именно комиссии говорил Кива и из-за каких причин было принято решение о лишении его степени, однако эти вопросы пресс-служба Минобразования оставила без ответа.

[ + – ] Кива не является кандидатом наук, - Минобразования

Напомним, защита диссертации Ильи Кивы состоялась 26 апреля. Парламентарий презентовал научную работу на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности на примере стран ЕС и Украины". Все 13 членов комиссии одобрили защиту диссертации нардепа.

Позже журналисты проекта Bihus.info обнародовали расследование, в котором утверждалось, что Илья Кива приложил к своей диссертации четыре поддельных справки и соврал об участии в научных конференциях.