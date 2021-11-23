Киве не присвоена степень кандидата наук, - Минобразования
Недавно нардеп заявил, что потерял ученую степень во время обыска в его доме.
У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы нет степени кандидата наук по государственному управлению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в ответ на запрос Фокуса.
"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присвоена ученая степень кандидата наук по государственному управлению", — сообщила пресс-служба министерства.
Отметим, 16 ноября Кива сам заявил, что его лишили степени кандидата наук. По его словам, соответствующее решение "вынудили принять комиссию при Министерстве образования и науки Украины" пока в его доме проходил обыск. Основанием для такого шага, утверждал парламентарий, было "отсутствие новизны" в его диссертации.
В запросе Фокус поинтересовался о какой именно комиссии говорил Кива и из-за каких причин было принято решение о лишении его степени, однако эти вопросы пресс-служба Минобразования оставила без ответа.
Напомним, защита диссертации Ильи Кивы состоялась 26 апреля. Парламентарий презентовал научную работу на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности на примере стран ЕС и Украины". Все 13 членов комиссии одобрили защиту диссертации нардепа.
Позже журналисты проекта Bihus.info обнародовали расследование, в котором утверждалось, что Илья Кива приложил к своей диссертации четыре поддельных справки и соврал об участии в научных конференциях.