Киві не присуджено ступеня кандидата наук, — Міносвіти

Нещодавно нардеп заявив, що втратив науковий ступінь під час обшуку в його будинку.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива не має ступеня кандидата наук з державного управління. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит Фокусу.

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"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", — повідомила пресслужба міністерства.

Зазначимо, 16 листопада Кива сам заявив, що його позбавили ступеня кандидата наук. За його словами, відповідне рішення "змусили прийняти комісію при Міністерстві освіти і науки України", поки в його будинку проходив обшук. Підставою для такого кроку, стверджував парламентар, була "відсутність новизни" в його дисертації.

У запиті Фокус поцікавився, про яку саме комісію говорив Кива і через які причини було прийнято рішення про позбавлення його ступеня, проте ці запитання пресслужба Міносвіти залишила без відповіді.

[ + – ] Кива не є кандидатом наук, — Міносвіти

Нагадаємо, захист дисертації Іллі Киви відбувся 26 квітня. Парламентар презентував наукову роботу на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладі країн ЄС та України". Усі 13 членів комісії схвалили захист дисертації нардепа.

Пізніше журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому стверджувалося, що Ілля Кива доклав до своєї дисертації чотири підроблені довідки та збрехав про участь у наукових конференціях.