В Евросоюзе приняли решение о снятии санкций с бывшего министра Клименко, - СМИ

В санкционном списке, как утверждает журналист Рикард Йозвяк, осталось всего 7 человек из 18, в числе которых и Виктор Янукович.

Бывший министра доходов и сборов Украины, занимавший должность во время президентства Януковича, Александр Клименко исключен из санкционного списка ЕС. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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19 ноября послы стран-членов Европейского Союза приняли решение исключить Клименко из санкционного списка в виду отсутствия достаточных доказательств по его делу о растрате государственных средств Украины.

Сообщается, что в списке осталось всего 7 человек из 18, в числе которых и Виктор Янукович.

В чем обвиняется Александр Клименко?

Согласно решению суда Печерского района Киева, Александр Клименко был заочно арестован в августе 2019 года. После проведенного расследования Главной военной прокуратурой выяснилось, что Клименко входил в состав преступной организацией во главе с экс-президентом Виктором Януковичем.

По данным следствия, Клименко участвовал в хищении 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из госбюджета Украины НДС на счета трех несуществующих фирм.

Напомним, что в мае 2020 года высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение о заочном аресте Клименко из-за нетостаточного количества улик.

Однако ранее в Службе безопасности Украины сообщили об имеющихся новых доказательствах причастности бывшего министра Клименко к антигосударственной деятельности. Согласно ст. 111 УК Украины ему грозил срок от 12 до 15 лет лишения свободы