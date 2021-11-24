У Євросоюзі ухвалили рішення про зняття санкцій із колишнього міністра Клименка, — ЗМІ
У списку санкцій, як стверджує журналіст Рікард Йозвяк, залишилося всього 7 осіб із 18, серед яких і Віктор Янукович.
Колишнього міністра доходів і зборів України, який обіймав посаду під час президентства Януковича, Олександра Клименка виключено зі списку санкцій ЄС. Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
19 листопада посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення виключити Клименка зі списку санкцій через відсутність достатніх доказів у його справі про розтрату державних коштів України.
Повідомляється, що в списку залишилося лише 7 осіб із 18, серед яких і Віктор Янукович.
У чому звинувачується Олександр Клименко?
Згідно з рішенням суду Печерського району Києва, Олександра Клименка було заочно заарештовано в серпні 2019 року. Після проведеного розслідування Головною військовою прокуратурою з'ясувалося, що Клименко входив до складу злочинної організації на чолі з експрезидентом Віктором Януковичем.
За даними слідства, Клименко брав участь у розкраданні 3,1 млрд грн шляхом незаконного відшкодування з держбюджету України ПДВ на рахунки трьох неіснуючих фірм.
Нагадаємо, що в травні 2020 року вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував рішення про заочний арешт Клименка через недостатню кількість доказів.
Однак раніше в Службі безпеки України повідомили про нові докази причетності колишнього міністра Клименка до антидержавної діяльності. Відповідно до ст. 111 КК України, йому загрожував термін від 12 до 15 років позбавлення волі.