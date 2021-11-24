"Слугу народа" Куницкого оштрафовали за нарушение ПДД в Харькове

Парламентарий не явился на рассмотрение дела в назначенное время, поэтому полиция вынесла постановление о наказании без него.

Во вторник, 23 ноября, полиция вынесла постановление о взыскании 340 гривен штрафа с народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Куницкого, который нарушил правила дорожного движения недалеко от перекрестка улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове 21 ноября. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил представитель патрульной полиции региона Дмитрий Гайдук.

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Правоохранитель уточнил, что штраф был назначен по ч. 1 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение направления движения по полосам. У Куницкого есть 15 суток на выплату штрафа, также он может обжаловать это наказание в течение 10 дней с момента получения копии соответствующего постановления.

По словам Гайдука, во время задержания Куницкий попросил перенести рассмотрение дела о нарушении ПДД, потому что хотел воспользоваться помощью юриста. Полиция согласилась на это, однако 23 ноября в назначенное время нардеп не явился к правоохранителям, поэтому дело было рассмотрено без него.

Напомним, 22 ноября, на следующий день после инцидента, местные телегам-каналы сообщили, что полицейские остановили нардепа, когда тот ехал на своем Porsche Panamera на выездное заседание парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, которое было посвящено усилению ответственности за нарушения ПДД.

Позже "слуга народа" поделился на своей странице в Instagram фотографией значка с надписью "Полиция Харьковщины", добавив, что "оберег не сработал".

В свою очередь начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин предложил исключить Куницкого из правоохранительного комитета Верховной Рады после нарушения правил дорожного движения.

Отметим, что у Куницкий является автором известного YouTube-канала ZPsanek. В роликах нардеп неоднократно целенаправленно нарушал ПДД, после чего на камеру общался с полицейскими, которые не могли правильно зафиксировать нарушение и составить протокол.