"Слугу народу" Куницького оштрафували за порушення правил дорожнього руху в Харкові

Парламентарій не з'явився на розгляд справи у призначений час, тому поліція винесла ухвалу про покарання без нього.

У вівторок, 23 листопада, поліція винесла ухвалу про стягнення 340 гривень штрафу з народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, який порушив правила дорожнього руху недалеко від перехрестя вулиці Сумської та провулка Мечникова у Харкові 21 листопада. Про це у коментарі "Суспільному" повідомив представник патрульної поліції регіону Дмитро Гайдук.

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Правоохоронець уточнив, що штраф було призначено за ч. 1 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення за порушення напряму руху смугами. Куницький має 15 діб на виплату штрафу, також він може оскаржити це покарання протягом 10 днів із моменту отримання копії відповідної постанови.

За словами Гайдука, під час затримання Куницький попросив перенести розгляд справи про порушення правил дорожнього руху, бо хотів скористатися допомогою юриста. Поліція погодилася на це, проте 23 листопада у призначений час нардеп не прийшов до правоохоронців, тож справу було розглянуто без нього.

Нагадаємо, 22 листопада, наступного дня після інциденту, місцеві телеграм-канали повідомили, що поліцейські зупинили нардепа, коли той їхав на своєму Porsche Panamera на виїзне засідання парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, яке було присвячене посиленню відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Пізніше "слуга народу" поділився на своїй сторінці в Instagram фото значка з написом "Поліція Харківщини", додавши, що "оберіг не спрацював".

Водночас, начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін запропонував виключити Куницького з правоохоронного комітету Верховної Ради після порушення правил дорожнього руху.

Зазначимо, що Куницький є автором відомого YouTube-каналу ZPsanek. У роликах нардеп неодноразово цілеспрямовано порушував правила дорожнього руху, після чого на камеру спілкувався з поліцейськими, які не могли правильно зафіксувати порушення та скласти протокол.