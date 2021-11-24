"Назло маме отморожу уши". "Слуги народа" решили не ходить на телеканалы Ахметова

В монобольшинстве считают, что медиа из орбиты бизнесмена занимаются "олигархическим шантажом".

"Слуги народа" решили отказаться от участия в эфирах телеканалов "Украина-24" и "Украина", которые принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом написала в Telegram пресс-секретарь президентской партии Юлия Палийчук.

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Нардепы назвали эти телеканалы "откровенно пропагандистскими "ДТЭК-24" и "Олигарх". Политики считают, что эти СМИ используют для шантажа государства и общества, а также лоббирования политических интересов Ахметова.

"Олигархический шантаж не даст результата. Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель", – отметила Палийчук.

Телеканалы "Украина" и "Украина-24" системно и умышленно "распространяют фейки и публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху", отмечается в сообщении.

"Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии – все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. Именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс", – считают в "Слуге Народа".

Депутаты уверены, что инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским закон против олигархов не позволит крупным бизнесменам скупать политиков и давить на СМИ.

Политсила готова пересмотреть решение, если "олигарх позволит журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".

В "Слуге народа" отметили, что открыты для любых СМИ, которые работают независимо, сбалансированно и объективно.

Реакция медиагруппы "Украина"

Наблюдательный совет медиагруппы "Украина" уже отреагировал на заявление "Слуг Народа". Член набсовета Дмитрий Белянский считает такое обращение ответом на вопросы журналистов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в эфире программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября.

"Отказ власти представлять свою позицию в эфире автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. Это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", — прокомментировал Белянский.

Телеканалы не будут замалчивать результаты расследования Bellingcat, тему с оффшорами Зеленского и другие резонансные расследования, добавил он.

Член набсовета утверждает, что Ахметов не вмешивается в редакционную политику телеканала "Украина 24" и других активов медиагруппы.

"Назло маме отморожу уши"

Ведущий телеканала "Украина 24" Василий Голованов также отреагировал на бойкот.

"Назло маме отморожу уши. Решение не ходить на эфиры каналов "Украина 24" и "Украина" ударит в первую очередь по рейтингам самих "слуг" и всей зеленой команды. Такое ощущение, что к этому решению подтолкнул советник-железнодорожник (Сергей Лещенко, — ред.), который обижался, что его на эфиры не зовут. Как не все йогурты одинаково полезны, так и не все помощники советуют, как лучше", – отметил он.

Фокус ранее писал, что Зеленский назначил замглавы Офиса президента Ростислава Шурму. Он долгое время работал на металлургических заводах, входящих в холдинг "Метинвест" Ахметова.