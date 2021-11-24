"На зло мамі відморожу вуха". "Слуги народу" вирішили не ходити на телеканали Ахметова

У більшості вважають, що медіа з орбіти бізнесмена займаються "олігархічним шантажем".

"Слуги народу" вирішили відмовитися від участі в ефірах телеканалів "Україна-24" та "Україна", які належать бізнесменові Рінату Ахметову. Про це написала у Telegram прессекретарка президентської партії Юлія Палійчук.

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Політики вважають, що ці ЗМІ використовують для шантажу держави та суспільства, а також лобіювання політичних інтересів Ахметова.

"Олігархічний шантаж не дасть результату. Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення — ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець", — зазначила Палійчук.

Телеканали "Україна" й "Україна-24" системно та навмисне "поширюють фейки та публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху", наголошується в повідомленні.

"Медіа, продажні політики, соцмережі використовуються для спроб зберегти статус-кво, що дозволяє олігарху отримувати рентний дохід від привілеїв. Видобуток руди, експлуатація залізниці, виробництво електроенергії — все це, на думку олігарха, має бути джерелом його необґрунтованого збагачення всупереч інтересам суспільства. Саме на підтримку цього спрямовується весь медійний і політичний ресурс, що йому належить", — вважають у "Слузі народу".

Депутати впевнені, що ініційований президентом України Володимиром Зеленським закон проти олігархів не дозволить великим бізнесменам скуповувати політиків і тиснути на ЗМІ.

Політсила готова переглянути рішення, якщо "олігарх дозволить журналістам повернутися до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики".

У "Слузі народу" зазначили, що відкриті для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано й об'єктивно.

Реакція медіагрупи "Україна"

Наглядова рада медіагрупи "Україна" вже відреагувала на заяву "Слуг Народу". Член спостережної ради Дмитро Бєлянський вважає таке звернення відповіддю на запитання журналістів щодо спецоперації із затримання "вагнерівців" в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" 19 листопада.

"Відмова влади представляти свою позицію в ефірі автоматично означала, що ми отримаємо відповідь іншими способами. Це спроба очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників", — прокоментував Бєлянський.

Телеканали не замовчуватимуть результати розслідування Bellingcat, теми з офшорами Зеленського й інших резонансних розслідувань, додав він.

Член наглядової ради стверджує, що Ахметов не втручається у редакційну політику телеканалу "Україна 24" й інших активів медіагрупи.

"На зло мамі відморожу вуха"

Ведучий телеканалу "Україна 24" Василь Голованов також відреагував на бойкот.

"На зло мамі відморожу вуха. Рішення не ходити на ефіри каналів "Україна 24" й "Україна" вдарить насамперед по рейтингах власне "слуг" і всієї зеленої команди. Таке відчуття, що до цього рішення підштовхнув радник-залізничник (Сергій Лещенко, — ред.), який ображався, що його на ефіри не звуть. Як не всі йогурти однаково корисні, так і не всі помічники радять, як краще", — зазначив він.

Фокус раніше писав, що Зеленський призначив заступника глави Офісу президента Ростислава Шурму. Він тривалий час працював на металургійних заводах, що входять до холдингу "Метінвест" Ахметова.