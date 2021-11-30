Минэнерго и Минстратегпром получили самые низкие оценки в рейтинге Фокуса

Рейтинг правительства Фокус ежегодно составляет на основе опроса экспертов. В числе стабильных лидеров экономического блока правительства — Министерство финансов, а вот низкие оценки у Минэнерго и Минстратегпрома.

Фокус в конце осени традиционно оценивает работу правительства за прошедший год. В процессе подготовки этого рейтинга авторитетные эксперты из разных отраслей оценивают работу министерств и ведомств по десятибалльной шкале, где 10 соответствует наилучшим результатам. На основе полученных ответов издание подсчитывает коллегиальную оценку.

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На фоне угрозы энергетического кризиса всего 3,8 баллов составила средняя оценка Министерства энергетики с Германом Галущенко во главе. Его критикуют за провал подготовки к зиме и отсутствие стратегии развития энергосистемы. "Нормальный министр при такой ситуации пойдет в отставку, у нас полный провал в подготовке в части угля, и здесь даже нет скидки на ситуацию с ценами на газ и уголь на мировом рынке", — говорит эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.

Еще ниже — в 3,2 балла, в рейтинге Фокуса оценили работу Минстратегпрома. В компетенции этого министерства, учрежденного летом 2020 года — промполитика, оборонно-промышленный комплекс, самолетостроение и космическая сфера. Однако, по оценке экспертов, за более чем год работы Минстратегпром под руководством Олега Уруского особо себя не проявил. Возможно, поэтому его в ноябре 2021 года министра заменили на Павла Рябикина.

Некоторые эксперты и вовсе ставят под сомнение необходимость этой структуры. "Выработка промполитики в рыночной экономике не работает и поэтому после многих лет существования в Украине подобных министерств и госкомитетов эту государственную функцию в 2014 году ликвидировали", — напоминает Глеб Вышлинский, директор ЦЭС. По его мнению, Минстратегпром — ненужное министерство, ведь государственный оборонный заказ может находится в компетенции Минобороны.

Замена Уруского на Рябикина — далеко не единственная кадровая рокировка за прошедший год. Так, например, Министерство экономики в Кабмине Дениса Шмыгаля осенью 2021 года получило уже третьего министра – Юлию Свириденко, которая перешла на эту должность из Офиса Президента. Постоянные ротации не способствуют нормальной работе. Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что в этом министерстве в последний год появилось много случайных людей, без необходимых компетенций для развития экономики Украины. В рейтинге Фокуса Минэкономики получило оценку 5.

В то же время, очагом стабильности для опрошенных Фокусом экспертов остается Минфин с Сергеем Марченко во главе (оценка 7,4). Основания для положительных оценок — взвешенная бюджетная политика, эффективное управление госдолгом, преемственность в проведении реформ, диалог с международными кредиторами. Но и Минфину достается критика за продвигаемые налоговые инициативы.

С оценками других министерств и ведомств можно ознакомиться в полной версии рейтинга Фокуса "Рейтинг министров. Как эксперты оценили деятельность правительства Дениса Шмыгаля за год".