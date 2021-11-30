Міненерго та Мінстратегпром отримали найнижчі оцінки в рейтингу Фокуса

Рейтинг уряду Фокус щороку складає на основі опитування експертів. Серед стабільних лідерів економічного блоку уряду — Міністерство фінансів, а ось низькі оцінки в Міненерго та Мінстратегпрому.

Фокус наприкінці осені традиційно оцінює роботу уряду минулого року. У процесі підготовки цього рейтингу авторитетні експерти з різних галузей оцінюють роботу міністерств та відомств за десятибальною шкалою, де 10 відповідає найкращим результатам. На основі одержаних відповідей видання підраховує колегіальну оцінку.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

На фоні загрози енергетичної кризи лише 3,8 балів становила середня оцінка Міністерства енергетики з Германом Галущенком на чолі. Його критикують за провал підготовки до зими та відсутність стратегії розвитку енергосистеми. "Нормальний міністр за такої ситуації піде у відставку, у нас повний провал у підготовці щодо вугілля, і тут навіть немає знижки на ситуацію з цінами на газ і вугілля на світовому ринку", — каже експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Ще нижче — 3,2 бали, у рейтингу Фокусу оцінили роботу Мінстратегпрому. У компетенції цього міністерства, заснованого влітку 2020 року, — промполітика, оборонно-промисловий комплекс, літакобудування та космічна сфера. Проте, за оцінкою експертів, за понад рік роботи Мінстратегпром під керівництвом Олега Уруського особливо себе не проявило. Можливо, тому у листопаді 2021 року міністра замінили на Павла Рябікіна.

Деякі експерти взагалі ставлять під сумнів необхідність цієї структури. "Вироблення промполітики в ринковій економіці не працює, і тому після багатьох років існування в Україні подібних міністерств та держкомітетів цю державну функцію у 2014 році ліквідували", — нагадує Гліб Вишлінський, директор ЦЕС. На його думку, Мінстратегпром — непотрібне міністерство, адже державне оборонне замовлення може перебувати в компетенції Міноборони.

Заміна Уруського на Рябікіна — далеко не єдине кадрове рокірування за минулий рік. Так, наприклад, Міністерство економіки в Кабміні Дениса Шмигаля восени 2021 року отримало вже третього міністра – Юлію Свириденко, яка перейшла на цю посаду з Офісу Президента. Постійні ротації не сприяють нормальній роботі. Опитані Фокусом експерти наголошують, що в цьому міністерстві в останній рік з'явилося багато випадкових людей, без компетенцій для розвитку економіки України. У рейтингу Фокуса Мінекономіки отримало оцінку 5.

Водночас, осередком стабільності для опитаних Фокусом експертів залишається Мінфін із Сергієм Марченком на чолі (оцінка 7,4). Підстави для позитивних оцінок — виважена бюджетна політика, ефективне управління держборгом, наступність у проведенні реформ, діалог із міжнародними кредиторами. Але й Мінфіну дістається критика за податкові ініціативи, що просуваються.

З оцінками інших міністерств та відомств можна ознайомитись у повній версії рейтингу Фокуса "Рейтинг міністрів. Як експерти оцінили діяльність уряду Дениса Шмигаля за рік".