"Украина сегодня №1 в Европе по темпам цифровой трансформации" - эксперт

Оценивая работу правительства, эксперты особо отметили скорость реализации проектов Минцифры

Скорость реализации проектов Минцифры впечатляет экспертов, опрошенных Фокусом в рамках подготовки рейтинга Фокуса "Рейтинг министров. Как эксперты оценили деятельность правительства Дениса Шмыгаля за год". По оценке Дениса Алейникова, адвоката, одного из разработчиков специального правового режима "Парка высоких технологий" для Беларуси, Украина сегодня №1 в Европе по темпам цифровой трансформации. Денис подчеркивает, что это первенство – заслуга ведомства, возглавляемого Михаилом Федоровым.

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Алейников считает большим достижением расширение функционала системы "Дія", в частности, внедрение цифровых паспортов, а также запуск программы "е-Резидентство". Еще один ключевой, по его мнению, момент – принятие закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

Главным вызовом для Министерства цифровой трансформации в 2021 году стало создание специальных сервисов для администрирования кампании вакцинации. Впрочем, как и с остальными амбициозными проектами Минцифры, осуществленными в срочном порядке, здесь не обошлось без технических багов, предсказуемо вызвавших недовольство пользователей. Особенно много хлопот доставили недоработки в системе Face ID, которая должна была идентифицировать пользователя по лицу, но на практике не всегда его "узнавала".

"Вначале министерство попыталось организовать запись на вакцинацию через приложение "Дия", что ожидаемо закончилось провалом, затем начали внедрять сертификаты вакцинации, но вместо того, чтобы сделать их в рамках существующей системы ЕСОЗ [Электронная система охраны здоровья], где хранятся данные, перетащили их к себе в "Дию", откуда они пропадают в самый неподходящий момент, — говорит Шон Таусенд, спикер "Киберальянса". – Похоже, министерство пытается не столько трансформировать различные аспекты государственного управления, сколько приобрести дополнительные, не свойственные ему функции".