"Україна сьогодні №1 у Європі за темпами цифрової трансформації" — експерт

Оцінюючи роботу уряду, експерти особливо наголосили на швидкості реалізації проєктів Мінцифри

Швидкість реалізації проєктів Мінцифри вражає експертів, опитаних Фокусом у межах підготовки рейтингу Фокуса "Рейтинг міністрів. Як експерти оцінили діяльність уряду Дениса Шмигаля за рік". За оцінкою Дениса Алейнікова, адвоката, одного з розробників спеціального правового режиму "Парку високих технологій" для Білорусі, Україна сьогодні №1 у Європі за темпами цифрової трансформації. Денис наголошує, що ця першість – заслуга відомства, очолюваного Михайлом Федоровим.

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Алейніков вважає великим досягненням розширення функціоналу системи "Дія", зокрема впровадження цифрових паспортів, а також запуск програми "е-резидентство". Ще один ключовий, на його думку, момент – ухвалення закону "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Головним викликом для Міністерства цифрової трансформації у 2021 році стало створення спеціальних сервісів для адміністрування кампанії з вакцинації. Втім, як і з рештою амбітних проєктів Мінцифри, здійсненими в терміновому порядку, тут не обійшлося без технічних багів, які передбачувано викликали невдоволення користувачів. Особливо багато клопоту завдали недоробки в системі Face ID, яка мала ідентифікувати користувача за обличчям, але на практиці не завжди його "впізнавала".

"Спочатку міністерство спробувало організувати запис на вакцинацію через додаток "Дія", який очікувано закінчився провалом, потім почали впроваджувати сертифікати вакцинації, але замість того, щоб зробити їх у межах чинної системи ЕСОЗ [Електронна система охорони здоров'я], де зберігаються дані, перетягнули їх до себе в "Дію", звідки вони зникають у найбільш невідповідний момент, — каже Шон Таусенд, речник "Кіберальянсу". — Схоже, міністерство намагається не так трансформувати різні аспекти державного управління, як придбати додаткові, не властиві йому функції".