"Лишние деньги в бюджете": Рада в два раза повысила зарплаты помощникам нардепов

На оплату труда консультантов каждого из парламентариев в декабре 2021 года выделят по 124 тысячи гривен.

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла постановление №6315 о повышении фонда оплаты труда помощников народных депутатов. За этот документ проголосовали 294 нардепа. Об этом сообщила пресс-служба парламента по итогам пленарного заседания.

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Ранее законодательство предусматривало, что на оплату труда помощников каждого нардепа выделяется по 25 прожиточных минимумов в месяц. Благодаря постановлению с 1 по 31 декабря 2021 года эта цифра временно увеличивается до 50.

По состоянию на декабрь 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине равен 2 481 гривне. Соответственно, на оплату труда помощников каждого нардепа выделят по 124 тысячи гривен вместо 62 тысяч гривен.

В пояснительной записке к постановлению повышение заработных плат помощников объяснили накоплением излишка средств в бюджете за весь 2021 год.

"По состоянию на 1 ноября и до завершения 2021 года по статье расходов образовался неиспользованный остаток средств (экономия)", – сказано в документе.

Авторы постановления считают, что лишние деньги целесообразно потратить на стимулирование труда, выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и компенсации за неиспользованные дни отпуска помощникам-консультантам.

Отметим, согласно украинскому законодательству, у нардепа может быть до тридцати одного помощника-консультанта. Впрочем, со ставкой и статусом госслужащего у одного парламентария трудятся не более четырех консультантов, остальные помогают ему на общественных началах.

Ранее Фокус подробно описывал нюансы работы помощника нардепа и сколько это стоит.

Напомним, в октябре 2021 года сообщалось, что в Национальное антикоррупционное бюро поступило более десяти заявлений о получении народными депутатами денег "в конвертах".