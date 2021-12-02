"Зайві гроші в бюджеті": Рада вдвічі підвищила зарплати помічникам нардепів

На оплату праці консультантів кожного з парламентаріїв у грудні 2021 року виділять по 124 тисячі гривень.

У четвер, 2 грудня, Верховна Рада України ухвалила постанову №6315 про підвищення фонду оплати праці помічників народних депутатів. За цей документ проголосували 294 нардепи. Про це повідомила пресслужба парламенту за підсумками пленарного засідання.

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Раніше законодавство передбачало, що на оплату праці помічників кожного нардепа виділяється по 25 прожиткових мінімумів на місяць. Завдяки ухвалі з 1 по 31 грудня 2021 року ця цифра тимчасово збільшується до 50.

Станом на грудень 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні дорівнює 2481 гривні. Відповідно, на оплату праці помічників кожного нардепа виділять по 124 тисячі гривень замість 62 тисячі гривень.

У пояснювальній записці до ухвали підвищення заробітних плат помічників пояснили накопиченням надлишку коштів у бюджеті за весь 2021 рік.

"Станом на 1 листопада та до завершення 2021 року за статтею видатків утворився невикористаний залишок коштів (економія)", — йдеться в документі.

Автори ухвали вважають, що зайві гроші доцільно витратити на стимулювання праці, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань і компенсації за невикористані дні відпустки помічникам-консультантам.

Зазначимо, згідно з українським законодавством, нардеп може мати до тридцяти одного помічника-консультанта. Втім, зі ставкою та статусом держслужбовця в одного парламентаря працюють не більше чотирьох консультантів, решта допомагає йому на громадських засадах.

Раніше Фокус докладно описував нюанси роботи помічника нардепа та скільки це коштує.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року повідомлялося, що до Національного антикорупційного бюро надійшло понад десять заяв про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".