"Они здесь никогда не победят": Данилов не верит в победу России в случае вторжения

По словам секретаря СНБО, Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и в случае нападения даст адекватный ответ агрессору.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что в случае вторжения вооруженных сил РФ в Украину, украинский народ в силе дать достойный отпор агрессору. Об этом он заявил во время встречи с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом.

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Данилов подчеркнул, что Украина не допустит ситуации 2014 года и может дать адекватный ответ в случае вторжения российских вооруженных сил.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", — заявил он.

Анализируя ситуацию на Востоке Украины, секретарь СНБО отметил неизменную позицию Киева относительно Минских договоренностей. Однако Россия пытается внести дестабилизацию не только в военной плоскости, но и в энергетической и экономической, используя при этом своих агентов влияния внутри страны.

"Залог победы – это не только мощный военный компонент. Когда будет сопротивляться все общество, у врага будет нулевые шансы на победу", — сказал Данилов, упомянув эффективность шведской концепции обороны Total Defence.

В свою очередь шведский посол отметил, что Швеция и в дальнейшем будет на стороне Киева, относительно территориальной целостности и суверенитета и предоставлять Украине всестороннюю поддержку.

Ранее сообщалось, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что западные страны готовы поддержать Украину в случае военного вторжения России. Он подчеркнул, что украинская сторона обменивается всеми разведданными с западными союзниками, поэтому "почти все понимают, что происходит".