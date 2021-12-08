Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали на допрос в Москве, — СМИ (фото)

Поводом для проверки стали опубликованные в Youtube видеоролики, в которых российские правоохранители нашли признаки "возбуждения ненависти либо вражды к россиянам".

Украинский журналист и корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк вызван на допрос в прокуратуру. Об этом сообщает RT со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

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В отношении Романа Цимбалюка планируют открыть дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП России — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Поводом для проверки и возможного открытия дел стали опубликованные украинским журналистом видеоролики на своем Youtube-канале:

"Опять пробили дно: в эфире "Россия-1" призвали вешать украинцев на фонарях" — публикация от 07.07.2021 года;

"Что в Киеве — хорошо, в Москве — плохо: Цимбалюк на "Дожде" пояснил значение парада в Украине" — публикация от 24.08.2021 года;

"Захарова ненавидит защитников Украины: ваши песни поперек горла!" — публикация от 15.10.2021 года.

По данным RT, Романа Цимбалюка вызывают на допрос в прокуратуру Москвы на 10:00 24 декабря 2021 года. Украинского журналиста обязали дать объяснения помощнику прокурора и участвовать в рассмотрении вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

"Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, влечет административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ. В случае неявки вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении будет рассмотрен в ваше отсутствие", — говорится в документе, который опубликовали российские журналисты.

Фокус пытался связаться с корреспондентом УНИАН в Москве Романом Цимбалюком, однако на момент публикации этого текста не получил от него ответа. В случае обратной связи мы опубликуем его слова отдельным материалом.

[ + – ] Допрос Романа Цимбалюка

Роман Цимбалюк — украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в столице России. Последний украинский журналист, который получил аккредитацию при МИД России на постоянной основе. Проживает в Москве, участвует в популярных политических ток-шоу на росТВ, в эфире которых занимает проукраинскую позицию.

Напомним, в 2017 году украинского журналиста Романа Цимбалюка задержали в Москве. Корреспондента УНИАН с коллегами задержали после того, как они взяли интервью у избитого аспиранта Московского государственного университета.

Романа Цимбалюка и его коллег продержали в отделении полиции несколько часов, а после — отпустили на свободу. Корреспондент УНИАН также написал отказ от дачи каких-либо объяснений правоохранителям.