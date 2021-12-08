Українського журналіста Романа Цимбалюка викликали на допит у Москві — ЗМІ (фото)

Приводом для перевірки стали опубліковані в YouTube відеоролики, в яких російські правоохоронці знайшли ознаки "збудження ненависті або ворожнечі до росіян".

Українського журналіста та кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка викликали на допит до прокуратури. Про це повідомляє RT із посиланням на свої джерела у силових відомствах.

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Щодо Романа Цимбалюка планують відкрити справи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 20.3.1 КоАП Росії — " Порушення ненависті чи ворожнечі, так само як приниження людської гідності" .

Приводом для перевірки та можливого відкриття справ стали опубліковані українським журналістом відеоролики на своєму Youtube-каналі:

"Знову пробили дно: в ефірі "Росія-1" закликали вішати українців на ліхтарях" — публікація від 07.07.2021 року;

"Що у Києві — добре, у Москві — погано: Цимбалюк на "Дожде" пояснив значення параду в Україні" — публікація від 24.08.2021 року;

"Захарова ненавидить захисників України: ваші пісні поперек горла!" — публікація від 15.10.2021 року.

За даними RT, Романа Цимбалюка викликають на допит до прокуратури Москви на 10:00 24 грудня 2021 року. Українського журналіста зобов'язали дати пояснення помічнику прокурора та брати участь у розгляді питання щодо порушення справ про адміністративне правопорушення.

"Умисне невиконання вимог прокурора, що випливають з його повноважень, встановлених федеральним законом, тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 17.7 КоАП РФ. У разі неявки питання про порушення справи про адміністративне правопорушення буде розглянуте у вашу відсутність", — йдеться в документі, який опублікували російські журналісти.

Фокус намагався зв'язатися з кореспондентом УНІАН у Москві Романом Цимбалюком, проте на момент публікації цього тексту не одержав від нього відповіді. У разі зворотного зв'язку ми опублікуємо його слова окремим матеріалом.

[ + – ] Допит Романа Цимбалюка

Роман Цимбалюк – український журналіст, кореспондент інформаційного агентства УНІАН у столиці Росії. Останній український журналіст, який одержав акредитацію при МЗС Росії на постійній основі. Проживає у Москві, бере участь у популярних політичних ток-шоу на РосТВ, в ефірі яких займає проукраїнську позицію.

Нагадаємо, у 2017 році українського журналіста Романа Цимбалюка затримали у Москві. Кореспондента УНІАН із колегами затримали після того, як вони взяли інтерв'ю у побитого аспіранта Московського державного університету.

Романа Цимбалюка та його колег протримали у відділенні поліції кілька годин, а потім відпустили на волю. Кореспондент УНІАН також написав відмову від надання будь-яких пояснень правоохоронцям.