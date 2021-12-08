"Это рекорд". У Медведчука нашли незадекларированный "Майбах" и недвижимость – всего на 73 млн грн

Депутат Верховной Рады, глава политсовета партии "ОПЗЖ" не упомянул в своей налоговой декларации о дорогостоящих автомобилях и доме с участком под Киевом.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАПК), проверяя декларации за прошлый год, выяснили, что у депутата Верховной Рады Виктора Медведчука есть незадекларированная недвижимость и транспортные средства общей стоимостью свыше 73 млн грн. Медведчук, в частности, не сообщил о том, что ему принадлежит автомобиль Mercedes-Benz Maybach S650 за 24 млн грн. и дом с участком за 45 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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По данным НАПК, это рекордная незадекларированная сумма, которая в течение года была обнаружена в декларациях госчиновников.

Сообщается, что Виктор Медведчук не упомянул о стоимости своего имущества в Киеве. Лидеру ОПЗЖ принадлежит земельный участок площадью более 6 га и домовладение, площадь которого составляет 2,9 тыс. кв. м.

[ + – ] Скриншот декларации Виктора Медведчука

В ходе проверки было установлено, что стоимость земельного участка превышает 29 млн грн, а домовладение инспекторы оценили в 16 млн грн.

Плюс к этому нардепа имеется незадекларированный земельный участок в Крыму, зарегистрированный на его супругу.

Также Медведчук не сообщил о стоимости четырех транспортных средств:

Mercedes-Benz Maybach S650, который оценивается в 24 млн грн

Mercedes-Benz S500 4 Matic – за 1,8 млн грн

Toyota Land Cruiser 200 – за 1,1 млн грн

Renault Duster – за 500 тыс. грн

В декларации не упоминается о стоимости шести автомобилей супруги политика Оксаны Марченко.

Согласно ст. 366-2 УК Украины, если сумма незадекларированного имущества превышает 2 000 прожиточных минимумов (свыше 4,5 млн грн), это может повлечь за собой судебную ответственность: штраф от 68 до 85 тыс. грн, общественные работы — от 150 до 240 часов или ограничение свободы до 2 лет.

В июне этого года появился закон, согласно которому за отсутствие в декларациях сведений об имуществе на значительные суммы может последовать тюремный срок до 2 лет. Но этот закон может быть применен к декларациям за 2021 год — их чиновники будут подавать в следующем году.

Ранее Фокус сообщал, что Виктор Медведчук проводит ремонт в своем дворце под Киевом с шубохранилищем и собственной церковью. Авторы журналистского расследования насчитали в доме депутата Верховной Рады 114 помещений и обнаружили специальную комнату "для новогодних игрушек".