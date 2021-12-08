"Це рекорд". У Медведчука знайшли незадекларований "Майбах" та нерухомість – всього на 73 млн грн

Депутат Верховної Ради, голова політради партії "ОПЗЖ" не згадав у своїй податковій декларації про дорогі автомобілі та будинок з ділянкою під Києвом.

Співробітники Національного агентства боротьби з корупцією (НАЗК), перевіряючи декларації за минулий рік, з'ясували, що депутат Верховної Ради Віктор Медведчук має незадекларовану нерухомість і транспортні засоби загальною вартістю понад 73 млн грн. Медведчук, зокрема, не повідомив, що йому належить автомобіль Mercedes-Benz Maybach S650 за 24 млн грн. та будинок з ділянкою за 45 млн грн. Про це повідомляє пресслужба агенції.

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За даними НАЗК, це рекордна незадекларована сума, яка протягом року була виявлена у деклараціях держчиновників.

Повідомляється, що Віктор Медведчук не згадав про вартість свого майна у Києві. Лідеру ОПЗЖ належить земельна ділянка площею понад 6 га та домоволодіння, площа якої становить 2,9 тис. кв. м.

[ + – ] Скріншот декларації Віктора Медведчука

Під час перевірки було встановлено, що вартість земельної ділянки перевищує 29 млн. грн., а домоволодіння інспектори оцінили у 16 млн. грн.

До того ж у нардепа є незадекларована земельна ділянка в Криму, зареєстрована на його дружину.

Також Медведчук не повідомив про вартість чотирьох транспортних засобів:

Mercedes-Benz Maybach S650, який оцінюється у 24 млн грн

Mercedes-Benz S500 4 Matic – за 1,8 млн. грн.

Toyota Land Cruiser 200 – за 1,1 млн. грн.

Renault Duster – за 500 тис. грн

У декларації не згадується про вартість шести автомобілів дружини політика Оксани Марченко.

Відповідно до ст. 366-2 КК України, якщо сума незадекларованого майна перевищує 2 000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн), це може спричинити судову відповідальність: штраф від 68 до 85 тис. грн, громадські роботи — від 150 до 240 годин або обмеження свободи до 2 років.

У червні цього року з'явився закон, згідно з яким за відсутність у деклараціях відомостей про майно на значні суми може бути тюремний термін до 2 років. Але цей закон може бути застосований до декларацій за 2021 рік – їхні чиновники подаватимуть наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, що Віктор Медведчук робить ремонт у своєму палаці під Києвом із шубосховищем та власною церквою. Автори журналістського розслідування нарахували у будинку депутата Верховної Ради 114 приміщень та виявили спеціальну кімнату "для новорічних іграшок".