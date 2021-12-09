"Мне инкриминируют 15 суток или 100 часов работ", — Цимбалюк о вызове на допрос в Москве (видео)

Корреспонденту УНИАН не присылали повестку по месту жительства в российской столице, а о следственных действиях он узнал из публикации Russia Today.

Украинский журналист Роман Цимбалюк дал первые комментарии относительно вызова его на допрос в московскую прокуратуру по делу о "разжигании ненависти или вражды к россиянам". Об этом корреспондент УНИАН заявил в эфире телеканала Дом.

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Роман Цимбалюк назвал себя пацифистом и удивился, что его вызывают на допрос в московскую прокуратуру

Более того, как отметил корреспондент УНИАН в Москве, Украина и Россия могут жить в мире при условии, что все отношения между странами будут проходить в "международно признанных границах".

"Я почитаю, подумаю, что они хотят…На самом то деле, я всегда говорю — я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это возможно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли (военная агрессия РФ — ред.)", — добавил Роман Цимбалюк в эфире канала Дом.

[ + – ] Роман Цимбалюк отреагировал на вызов на допрос в прокуратуру Москвы

Роман Цимбалюк также прокомментировал вызов на допрос в прокуратуру Москвы в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По словам журналиста, он уже более 13 лет проживает в российской столице и власти страны прекрасно знают его место проживания.

Однако, как подчеркнул Роман Цимбалюк, ему по адресу не пришла повестка для вызова на допрос, а о следственных действиях он узнал из публикации Russia Today.

Также корреспондент УНИАН рассказал, что ему лично звонили из пресс-службы Кремля и приглашали на пресс-конференцию, которая состоится 23 декабря, а через какое-то время журналист узнает, что на следующий день он должен явиться в прокуратуру Москвы.

"Мне инкриминируют 15 суток или 100 часов обязательных работ. Если меня отправят на работу в Russia Today — это будет перебор. Хотя я не против, всегда интересно посмотреть, как работают "коллеги"… Как я понимаю, это давление на СМИ. Даже на федеральных каналах говорят: "ты за свои слова ответишь". А слова мои простые, могу повторить… Я приму сбалансирование решение, не знаю, с адвокатами посоветуюсь… Повестки нет, а приглашение на пресс-конференцию есть. Может они не хотят, чтобы я приходил на пресс-конференцию", — добавил Роман Цимбалюк в эфире радиостанции.

[ + – ] Роман Цимбалюк отреагировал на вызов на допрос в московскую прокуратуру

Ранее росСМИ сообщали, что украинского журналиста Романа Цимбалюка вызывают 24 декабря на допрос в прокуратуру Москвы. Корреспондента УНИАН подозревают в "разжигании вражды или ненависти к россиянам", а поводом для следственных действий стали видеоролики Романа Цимбалюка в Youtube, в которых негативно отзывался о властях РФ и политике Кремля по отношению к Украине.

В 2017 году корреспондента УНИАН в Москве Романа Цимбалюка задерживали полицейские после того, как журналист взял интервью у избитого аспиранта Московского государственного университета (МГУ).