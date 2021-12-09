"Мені інкримінують 15 діб або 100 годин робіт", — Цимбалюк про виклик на допит у Москві (відео)

Кореспондентові УНІАН не надсилали повістку за місцем проживання в російській столиці, а про слідчі дії він дізнався з публікації Russia Today.

Український журналіст Роман Цимбалюк дав перші коментарі щодо виклику його на допит до московської прокуратури в справі про "розпалювання ненависті чи ворожнечі до росіян". Про це кореспондент УНІАН заявив в ефірі телеканалу "Дім".

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Роман Цимбалюк назвав себе пацифістом і здивувався, що його викликають на допит до московської прокуратури.

Більше того, як зазначив кореспондент УНІАН у Москві, Україна та Росія можуть жити у мирі за умови, що всі відносини між країнами проходитимуть у "міжнародно визнаних кордонах".

"Я почитаю, подумаю, що вони хочуть... Насправді, я завжди говорю — я пацифіст, я проти війни, я за те, щоб Україна і Росія жили у мирі. І це можливо робити в міжнародно визнаних кордонах. Не ми до них прийшли, а вони до нас прийшли (військова агресія РФ — ред.)", — додав Роман Цимбалюк в ефірі каналу Дім.

[ + – ] Роман Цимбалюк відреагував на виклик на допит до прокуратури Москви

Роман Цимбалюк також прокоментував виклик на допит до прокуратури Москви в ефірі радіостанції "Эхо Москвы". За словами журналіста, він уже понад 13 років проживає в російській столиці й влада країни чудово знає його місце проживання.

Проте, як наголосив Роман Цимбалюк, йому за адресою не надійшла повістка для виклику на допит, а про слідчі дії він дізнався з публікації Russia Today.

Також кореспондент УНІАН розповів, що йому особисто дзвонили з пресслужби Кремля та запрошували на пресконференцію, яка відбудеться 23 грудня, а через якийсь час журналіст дізнається, що наступного дня він має з'явитися до прокуратури Москви.

"Мені інкримінують 15 діб або 100 годин обов'язкових робіт. Якщо мене відправлять на роботу в Russia Today — це буде перебір. Хоча я не проти, завжди цікаво подивитися, як працюють "колеги"... Як я розумію, це тиск на ЗМІ. Навіть на федеральних каналах кажуть: "ти за свої слова відповіси". А слова мої прості, можу повторити... Я ухвалю збалансоване рішення, не знаю, з адвокатами пораджусь... Порядку денного немає, а запрошення на пресконференцію є. Може вони не хочуть, щоб я приходив на пресконференцію", — додав Роман Цимбалюк в ефірі радіостанції.

[ + – ] Роман Цимбалюк відреагував на виклик на допит у московську прокуратуру

Раніше росЗМІ повідомляли, що українського журналіста Романа Цимбалюка викликають 24 грудня на допит до прокуратури Москви. Кореспондента УНІАН підозрюють у "розпалюванні ворожнечі або ненависті до росіян", а приводом для слідчих дій стали відеоролики Романа Цимбалюка в Youtube, у яких негативно відгукувався про владу РФ та політику Кремля щодо України.

У 2017 році кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка затримували поліцейські після того, як журналіст узяв інтерв'ю у побитого аспіранта Московського державного університету (МДУ).