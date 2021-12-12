Российский пропагандист Пегов заявил, что попал в Приднестровье через Украину (фото)
Российский журналист утверждает, что прибыл в Приднестровье "секретными путями". Видимо, он ехал через Одессу, где сфотографировался с маршруткой.
Российский военный журналист Семен Пегов, автор Telegram-канала War Gonzo, попал в Приднестровье через территорию Украины. Об этом он написал у себя в Twitter.
"Проект wargonzoo по дороге в Приднестровье. Чтобы добраться до этого уголка Русского Мира пришлось провернуть целую спецоперацию", – отметил военкор.
В серии твитов Пегов привел подробности путешествия. Сфотографироваться на фоне одесской маршрутки, которая следует до рынка "Привоз", ему удалось благодаря "паталогической коррумпированности украинцев".
"Ограничусь намеками. Паталогическая коррумпированность украинцев по-прежнему творит чудеса. Так что ждите эксклюзивных репортажей уже совсем скоро", – анонсировал он.
Сам корреспондент признается, что приехал в Приднестровье "окольными и секретными путями".
"Поскольку диппаспорта у меня нет, а надежды на то, что молдавские спецслужбы будут ко мне снисходительны, ровным счетом никакой — добирался до Приднестровья окольными и секретными путями. Палить маршрут не буду, пригодиться еще не раз", – заключил он.
Чуть позже пользователь Twiter под ником Necro Mancer уличил Пегова во лжи. По его информации, фото пропагандист сделал в Кишиневе.
"К Украине он, скорее всего, и на пушечный выстрел не подходил", – написал он.
Отметим, что Пегов находится в базе "Миротворца" за проникновение на временно оккупированную территорию Украины на Донбассе.
"Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Провокатор", – говорится в его карточке на сайте.
Фокус попросил Госпогранслужбу Украины прокомментировать, каким образом Пегов оказался в Одессе.
Зачем Пегов поехал в Приднестровье?
Несмотря на сложный маршрут, Пегову все же удалось попасть в "республику". Журналист уже заглянул в гости к действующему президенту региона Вадиму Красносельскому.
"Нашли много общих тем для разговора… Лидер Приднестровья показался мне искренним сторонником идей Русского Мира и человеком, который видит будущее своей страны тесно связанным с Россией", – заметил он.
Сегодня в Приднестровье выбирают нового главу. В бюллетенях только два зарегистрированных кандидата – Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.
Порога явки избирателей нет, предварительные результаты объявят завтра, 13 декабря.
Прошлый раз главу Приднестровья выбирали 11 декабря 2016 года. Тогда Красносельский в первом туре набрал 62,23% и победил. Его главный соперник Евгений Шевчук набрал 27,38% голосов.
Напомним, что президент Молдовы Майя Санду требовала вывести российских военных из Приднестровья.