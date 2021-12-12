"Паталогічна корумпованість українців": російський воєнкор Пегов приїхав до Одеси

Російський журналіст стверджує, що прибув до Придністров'я "таємними шляхами". Мабуть, він їхав Одесою, де сфотографувався з маршруткою.

Російський військовий журналіст Семен Пегов, автор Telegram-каналу War Gonzo, потрапив до Придністров'я через територію України. Про це він написав у себе у Twitter.

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"Проект wargonzoo по дорозі до Придністров'я. Щоб дістатися до цього куточку Російського Світу довелося провернути цілу спецоперацію", – наголосив воєнкор.

У серії твітів Пегов навів подробиці подорожі. Сфотографуватися на тлі маршрутки в Одесі, яка прямує до ринку "Привоз", йому вдалося завдяки "патологічній корумпованості українців".

"Обмежусь натяками. Паталогічна корумпованість українців, як і раніше, творить дива. Тож чекайте ексклюзивних репортажів вже зовсім скоро", – анонсував він.

Сам кореспондент зізнається, що приїхав у Придністров'я "окольними та секретними шляхами".

"Оскільки диппаспорта у мене немає, а надія на те, що молдавські спецслужби будуть до мене поблажливі, зовсім ніяка — добирався до Придністров'я окольними і секретними шляхами. Палити маршрут не буду, стане у нагоді ще не раз", — підсумував він.

Зазначимо, що Пегов знаходиться у базі "Миротворця" за проникнення на тимчасово окуповану територію України на Донбасі.

"Співпраця з проросійськими терористичними організаціями. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Провокатор", — йдеться у його картці на сайті.

Фокус попросив Держприкордонслужбу України прокоментувати, як Пегов опинився в Одесі.

Навіщо Пегов поїхав у Придністров'я?

Незважаючи на складний маршрут, Пегову все ж таки вдалося потрапити в "республіку". Журналіст уже заглянув у гості до чинного президента регіону Вадима Красносільського.

"Знайшли багато спільних тем для розмови... Лідер Придністров'я здався мені щирим прихильником ідей Російського Світу та людиною, яка бачить майбутнє своєї країни тісно пов'язаною з Росією", — зауважив він.

Сьогодні у Придністров'ї обирають нового главу. У бюлетенях лише два зареєстровані кандидати – Красносільський та мешканець села Гиртоп Григоріопольського району Сергій Пинзар.

[ + – ] Жителям Придністров'я дали вибір між двома кандидатами

Порогу явки виборців нема, попередні результати оголосять завтра, 13 грудня.

Минулого разу главу Придністров'я обирали 11 грудня 2016 року. Тоді Красносільський у першому турі набрав 62,23% та переміг. Його головний суперник Євген Шевчук набрав 27,38% голосів.

Нагадаємо, що президент Молдови Майя Санду вимагала вивести російських військових із Придністров'я.