В "Слуге народа" предлагают уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства

Нардеп считает, что в декларациях будут указывать правду о гражданстве, если будут знать об уголовной ответственности за ложь.

В "Слуге народа" предлагают установить уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства в е-декларациях. Об инициативе заявил на брифинге глава президентской фракции и нардеп Давид Арахамия.

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Политик считает, что большинство людей будут указывать правдивую информацию о гражданстве, если будут знать об уголовной ответственности за ложь в этом вопросе.

Также, по словам Арахамии, на сегодня службы безопасности не могут узнать информацию о гражданстве, кроме как из декларации или в ходе оперативных действий.

"Каким образом службы безопасности могут проверить наличие гражданства: можно спросить этого человека есть ли у него еще один паспорт и он напишет об этом в анкете. Дальше он может засветиться при пересечении границы или в каких-то документах. И тогда это станет известно", — заявил глава фракции СН.

Известно, что Арахамия хочет подать законопроект в парламент об уголовной ответственности за ложь о гражданстве в январе 2022 года.

Стоит отметить, что сам Давид Арахамия также подозревался в наличии еще одного гражданства — США. Нардеп Александр Качура отправил запрос в специальные службы, чтобы получить точный ответ: есть у главы фракции СН еще одно гражданство или нет. При этом сам Арахамия пообещал обнародовать "железобетонное доказательство" того, что он не является гражданином Штатов — речь якобы шла о спецвизе, которую граждане США получить не могут.

Напомним, что российский паспорт нашли у уволенного замминистра МВД Александра Гогилашвили, который оскандалился беседой с полицией на блокпосте в Донецкой области.