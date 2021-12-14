Телеканал "Дом" заказал "жесткое шоу" за три миллиона с лозунгом Зеленского

Шоу рассчитано на то, чтобы показать украинцам, что закон в стране работает по отношению ко всем.

Компания КС "Продакшн" снимет для государственного телеканала "Дом" шоу "Сажать будем", название которого такое же, как лозунг о "весенних посадках" предвыборной программы президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила система Prozorro.

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Потратить из государства на телевизионный проект планируется 3,29 млн гривен. Шоу рассчитано на 52 выпуска по 50 минут каждый.

В описании сказано, что это будет "жестким" документальным детективом, призванным показать народу "силу политиков во власти, которые преодолевают безнаказанность богатых". Также шоу рассчитано на то, чтобы продемонстрировать людям, что в Украине работает закон.

КС "Продакшн" будет работать над сценариями и концепцией шоу, а его продюсером станет депутат Киевсовета от "Слуги народа" Виктория Бурдукова. Известно, что она принимала участие в создании шоу "Ревизор". Компания обязалась предоставить услуги до конца этого года.

Отметим, что телеканал "Дом" ориентирован на жителей оккупированного Донбасса и Крыма.

Как известно, 8 июня этого года президент Владимир Зеленский предложил сажать деревья по всей стране, чтобы в каждой общине Украины появился новый парк. Когда он выступал с такой инициативой, то сказал чиновникам в шутку "давайте сажать вместе". Многие предположили, что таким образом глава государства решил заместить реальные обещанные посадки политиков в тюрьмы посадками деревьев.