Телеканал "Дом" заказал "жесткое шоу" за три миллиона с лозунгом Зеленского
Шоу рассчитано на то, чтобы показать украинцам, что закон в стране работает по отношению ко всем.
Компания КС "Продакшн" снимет для государственного телеканала "Дом" шоу "Сажать будем", название которого такое же, как лозунг о "весенних посадках" предвыборной программы президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила система Prozorro.
Потратить из государства на телевизионный проект планируется 3,29 млн гривен. Шоу рассчитано на 52 выпуска по 50 минут каждый.
В описании сказано, что это будет "жестким" документальным детективом, призванным показать народу "силу политиков во власти, которые преодолевают безнаказанность богатых". Также шоу рассчитано на то, чтобы продемонстрировать людям, что в Украине работает закон.
КС "Продакшн" будет работать над сценариями и концепцией шоу, а его продюсером станет депутат Киевсовета от "Слуги народа" Виктория Бурдукова. Известно, что она принимала участие в создании шоу "Ревизор". Компания обязалась предоставить услуги до конца этого года.
Отметим, что телеканал "Дом" ориентирован на жителей оккупированного Донбасса и Крыма.
Как известно, 8 июня этого года президент Владимир Зеленский предложил сажать деревья по всей стране, чтобы в каждой общине Украины появился новый парк. Когда он выступал с такой инициативой, то сказал чиновникам в шутку "давайте сажать вместе". Многие предположили, что таким образом глава государства решил заместить реальные обещанные посадки политиков в тюрьмы посадками деревьев.