"Сажать вместе": Зеленский хочет построить 1,5 тысячи новых парков по Украине (видео)

По словам президента, в рамках этой инициативы в каждой общине страны будет открыто по новому парку.

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, которое прошло сегодня, 8 июня, в Днепре, предложил открыть по стране 1 551 новый парк. Об этом сообщает издание "Страна".

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"То есть, один новый парк в каждой общине. Другими словами, ну так, чтобы добавить юмора, все очень серьезные под масками, давайте сажать вместе", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, сегодня, 8 июня, Зеленский отправился в рабочую поездку в Днепропетровскую область. В частности, сообщает пресс-служба ОП, глава государства уже проинспектировал состояние ремонта некоторых дорог в регионе.

Также Фокус рассказывал, что Зеленский во время сегодняшней поездки в Днепропетровскую область посетил свой родной город Кривой Рог. Туда президент прилетел из столицы на рейсовом самолете. Отмечается, что это был первый рейс, который совершила компания WindRose по маршруту "Киев – Кривой Рог".

Напомним, вчера, 7 июня, во время форума "Украина 30. Экология" Зеленский подписал указ о реализации проекта "Зеленая старна", согласно которому в течение ближайших трех лет планируется посадить по стране 1 миллиард деревьев.