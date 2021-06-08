"Город, где прошло детство и всегда ждут родители", - Зеленский о поездке в Кривой Рог (фото)

По словам президента, его родной город Кривой Рог продолжает активно развиваться.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита на Днепропетровщину посвятил публикацию своему родному городу.

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Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте главы государства.

По словам президента, в Кривом Роге сейчас идет строительство стадиона, аэропорта и бассейна, и его родной город продолжает развиваться.

Зеленский в Instagram отметил, что с Кривым Рогом у него ассоциируются теплые воспоминания, а в родном городе его всегда ждут родители.

"Строим стадион, аэропорт, бассейн! Город, который активно развивается. Город, с которым связаны теплые воспоминания. Где прошло детство и всегда ждут родители. Родной Кривой Рог", — говорится в публикации главы государства.

[ + – ] Владимир Зеленский в Кривом Роге

На официальном сайте главы государства сказано, что Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область ознакомился с ходом реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, которая происходит в рамках программы "Велике будівництво".

Реконструкция стадиона "Металлург" должна завершиться в 2022 году: планируют отремонтировать трибуны спортивной арены, рассчитанные на 19,4 тыс. зрителей, установить систему турникетов, внутреннее и внешнее видеонаблюдение, а также новое электронное табло с системой управления.

Также в Кривом Роге хотят построить новый бассейн площадью 3 тыс. кв. м. Он будет иметь шесть дорожек глубиной до двух метров, залы для тренировок и отдыха. На территории комплекса будут раздевалок, гардероб и админпомещения, а стоимость проекта оценивается в 250 млн гривен.

Восстановление аэропорта, как говорится на сайте главы государства, планируют завершить до конца 2022 года, а общая стоимость проекта составляет 990 млн гривен. Параллельно будут проводить реконструкцию здания терминала аэропорта (стоимость — 300 млн грн).

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский прибыл в Кривой Рог на рейсовом самолете. У президента подчеркнули, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту "Киев – Кривой Рог".

Также Фокус рассказывал, что в Офисе президента предупредили о возможной ликвидации Зеленского. По словам Алексея Арестовича, Зеленский переступил через интересы многих влиятельных людей и его могут "ликвидировать". Спикер главы ОПУ также назвал клоунами тех украинцев, которые оскорбляют президента.