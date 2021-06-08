"Місто, де минуло дитинство та завжди чекають батьки", — Зеленський про поїздку в Кривий Ріг (фото)

За словами президента, його рідне місто Кривий Ріг продовжує активно розвиватися.

Президент України Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту на Дніпропетровщину присвятив публікацію своєму рідному місту.

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Відповідний допис з'явився в Instagram-акаунті глави держави.

За словами президента, в Кривому Розі зараз триває будівництво стадіону, аеропорту та басейну, і його рідне місто продовжує розвиватися.

Зеленський в Instagram зазначив, що з Кривим Рогом у нього асоціюються теплі спогади, а в рідному місті його завжди чекають батьки.

"Будуємо стадіон, аеропорт, басейн! Місто, яке активно розвивається. Місто, з яким пов'язані теплі спогади. Де минуло дитинство і завжди чекають батьки. Рідний Кривий Ріг", — йдеться в публікації глави держави.

[ + – ] Володимир Зеленський в Кривому Розі

На офіційному сайті глави держави сказано, що Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області ознайомився з ходом реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі, яка відбувається в рамках програми "Велике будівництво".

Реконструкція стадіону "Металург" має завершитися в 2022 році: планують відремонтувати трибуни спортивної арени, розраховані на 19,4 тис. глядачів, встановити систему турнікетів, внутрішнє і зовнішнє відеоспостереження, а також нове електронне табло із системою управління.

Також у Кривому Розі хочуть побудувати новий басейн площею 3 тис. кв. м. Він матиме шість доріжок глибиною до двох метрів, зали для тренувань і відпочинку. На території комплексу будуть роздягальні, гардероб та адмінприміщення, а вартість проекту оцінюється в 250 млн гривень.

Відновлення аеропорту, як кажуть на сайті глави держави, планують завершити до кінця 2022 року, а загальна вартість проекту становить 990 млн гривень. Паралельно проводитимуть реконструкцію будівлі терміналу аеропорту (вартість — 300 млн грн).

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський прибув до Кривого Рогу на рейсовому літаку. У президента наголосили, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом "Київ — Кривий Ріг".

Також Фокус розповідав, що в Офісі президента попередили про можливу ліквідацію Зеленського. За словами Олексія Арестовича, Зеленський переступив через інтереси багатьох впливових людей і його можуть "ліквідувати". Спікер глави ОПУ також назвав клоунами тих українців, які ображають президента.