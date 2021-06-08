"Саджати разом": Зеленський хоче побудувати 1,5 тисячі нових парків по Україні (відео)

За словами президента, у межах цієї ініціативи в кожній громаді країни відкриють по новому парку.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад, яке пройшло сьогодні, 8 червня, в Дніпрі, запропонував відкрити по країні 1 551 новий парк. Про це повідомляє видання "Страна".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Тобто, один новий парк в кожній громаді. Іншими словами, ну так, щоб додати гумору, всі дуже серйозні під масками, давайте садити разом", — підкреслив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні, 8 червня, Зеленський відправився в робочу поїздку до Дніпропетровської області. Зокрема, повідомляє пресслужба ОП, глава держави вже проінспектував стан ремонту деяких доріг в регіоні.

Також Фокус розповідав, що Зеленський під час сьогоднішньої поїздки до Дніпропетровської області відвідав своє рідне місто Кривий Ріг. Туди президент прилетів зі столиці на рейсовому літаку. Зазначається, що це був перший рейс, який зробила компанія WindRose за маршрутом "Київ — Кривий Ріг".

Нагадаємо, вчора, 7 червня, під час форуму "Україна 30. Екологія" Зеленський підписав указ про реалізацію проекту "Зелена Країна", згідно з яким протягом найближчих трьох років планується посадити по країні 1 мільярд дерев.