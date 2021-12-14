Телеканал "Дом" замовив "жорстке шоу" за три мільйони з гаслом Зеленського

Шоу розраховане на те, щоб показати українцям, що закон у країні працює стосовно всіх.

Компанія КС "Продакшн" зніме для державного телеканалу "Дом" шоу "Саджати будемо", назва якого така сама, як гасло про "весняні посадки" передвиборчої програми президента Володимира Зеленського. Про це повідомила система Prozorro.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Витратити з держави на телевізійний проект планується 3,29 млн гривень. Шоу розраховано на 52 випуски по 50 хвилин кожен.

В описі сказано, що це буде "жорстким" документальним детективом, покликаним показати народу "силу політиків у владі, які долають безкарність багатих". Також шоу розраховане на те, щоби продемонструвати людям, що в Україні працює закон.

КС "Продакшн" працюватиме над сценаріями та концепцією шоу, а його продюсеркою стане депутатка Київради від "Слуги народу" Вікторія Бурдукова. Відомо, що вона брала участь у створенні шоу "Ревізор". Компанія зобов'язалася надати послуги до кінця цього року.

Зазначимо, що телеканал "Дом" орієнтований на мешканців окупованого Донбасу та Криму.

Як відомо, 8 червня цього року президент Володимир Зеленський запропонував садити дерева по всій країні, щоб у кожній громаді України з'явився новий парк. Коли він виступав із такою ініціативою, то сказав чиновникам жартома "давайте саджати разом". Багато хто припустив, що таким чином глава держави вирішив замістити реальні обіцяні посадки політиків у в'язниці посадками дерев.