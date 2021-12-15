Кабмин согласовал Синегубова новым главой Харьковской ОГА: что о нем известно

С ноября 2019 года чиновник руководил Полтавской облгосадминистрацией. Синегубов станет четвертым главой Харьковской ОГА за последние 2,5 года.

Кабинет Министров Украины в среду, 15 декабря, согласовал назначение Олега Синегубова на пост главы Харьковской областной государственной администрации. Об этом написал в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Согласовано назначение Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", – отметил он.

Правительство согласовало увольнение чиновника с должности главы Полтавской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский теперь должен подписать указ о назначении Синегубова на новую должность. Скорее всего, это произойдет до очередной сессии Харьковского областного совета, которая запланирована на 21 декабря. В этот день Синегубова могут представить публично в качестве главы ОГА.

Кто такой Олег Синегубов?

Синегубову 38 лет, он родился в Харькове. Чиновник закончил Национальный университет внутренних дел и защитил ученую степень доктора юридических наук. Он служил в структуре МВД с 2000 по 2008 годы. После этого работал в ВУЗе преподавателем. С ноября 2015 года был деканом факультета ХНУВД.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Синегубова главой Полтавской ОГА.

[ + – ] Синегубов и Зеленский встречались несколько раз

Синегубов в 2018 году пытался стать судьей Высшего антикоррупционного суда, но не набрал нужных баллов на письменном тестировании.

Что Синегубов задекларировал за прошлый год?

В декларации Синегубова за прошлый год указал, что владеет в Харькове двумя квартирами, одна площадью 202,5 кв. м, а другая – 50,8 кв. м. На его жену Анну Журавлеву записана еще одна квартира в Харькове площадью 156,5 кв. м, 2 места для парковки и 2 земельных участка.

Синегубов владел автомобилем Lexus LS 460 L 2010 года, который стоит примерно 840 тыс. грн, а его жена – автомобилем Porsche Cayenne этого же года. Цена авто в декларации не указана.

Синегубов в 2020 году получил годовую зарплату в Полтавской ОГА на сумму 595,8 тыс. гривен. Также у него был доход от отчуждения недвижимого имущества (1,63 млн гривен) и доход от отчуждения движимого имущества (840 тыс. гривен). Журавлева за год заработала в Харьковском национальном медицинском университете 29,3 тыс. грн.

Кто управлял Харьковской ОГА до Синегубова

11 августа этого года президент Украины уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской ОГА и назначил временно на эту должность ее заместителя – бывшего сотрудника СБУ Александра Скакуна.

[ + – ] Тимчук продержалась на должности менее года Фото: president.gov.ua

Тимчук руководила регионом с 27 ноября прошлого года. До нее главой Харьковской ОГА был Алексей Кучер, который занимал эту должность с начала ноября 2019 года.

Перед Кучером Харьковской облгосадминистрацией с 15 октября 2016 года управляла Юлия Светличная. Зеленский уволил ее в октябре 2019 года. Синегубов будет четвертым главой Харьковской ОГА за последние 2,5 года.