Кабмін погодив Синєгубова новим головою Харківської ОДА: що про нього відомо

Із листопада 2019 року чиновник керував Полтавською облдержадміністрацією. Синєгубов стане четвертим головою Харківської ОДА за останні 2,5 року.

Кабінет Міністрів України в середу, 15 грудня, погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Про це написав у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Узгоджено призначення Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", – наголосив він.

Уряд погодив звільнення посадовця з посади голови Полтавської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський тепер має підписати указ щодо призначення Синєгубова на нову посаду. Швидше за все, це відбудеться до чергової сесії Харківської обласної ради, яка запланована на 21 грудня. Цього дня Синєгубова можуть подати публічно як голову ОДА.

Хто такий Олег Синєгубов?

Синєгубову 38 років, він народився в Харкові. Чиновник закінчив Національний університет внутрішніх справ і захистив науковий ступінь доктора юридичних наук. Він служив у структурі МВС із 2000 по 2008 роки. Після цього працював у ВНЗ викладачем. Із листопада 2015 року був деканом факультету ХНУВС.

У листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Синєгубова головою Полтавської ОДА.

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Синєгубов у 2018 році намагався стати суддею Вищого антикорупційного суду, але не набрав потрібних балів на письмовому тестуванні.

Що Синєгубов задекларував минулого року?

У декларації Синєгубова за минулий рік зазначив, що володіє в Харкові двома квартирами, одна площею 202,5 кв. м, а інша – 50,8 кв. м. На його дружину Анну Журавльову записано ще одна квартира в Харкові площею 156,5 кв. м, 2 місця для паркування та 2 земельні ділянки.

Синєгубов володів автомобілем Lexus LS 460 L 2010, який коштує приблизно 840 тис. грн, а його дружина — автомобілем Porsche Cayenne цього ж року. Ціна авто в декларації не вказана.

Синвгубов у 2020 році отримав річну зарплатню в Полтавській ОДА на суму 595,8 тис. гривень. Також він мав дохід від відчуження нерухомого майна (1,63 млн гривень) і дохід від відчуження рухомого майна (840 тис. гривень). Журавльова за рік заробила в Харківському національному медичному університеті 29,3 тис. грн.

Хто керував Харківською ОДА до Синєгубова

11 серпня цього року президент України звільнив Айну Тимчук із посади голови Харківської ОДА та призначив тимчасово на цю посаду її заступника – колишнього співробітника СБУ Олександра Скакуна.

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Тимчук керувала регіоном із 27 листопада минулого року. До неї головою Харківської ОДА був Олексій Кучер, який обіймав цю посаду від початку листопада 2019 року.

Перед Кучером Харківською облдержадміністрацією з 15 жовтня 2016 року керувала Юлія Світлична. Зеленський звільнив її в жовтні 2019 року. Синєгубов буде четвертим головою Харківської ОДА за останні 2,5 року.