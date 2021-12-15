Рада приняла закон об авторских правах музыкантов в Украине

Инициатива, по словам авторов, разблокирует процесс получения артистами вознаграждения за использование их композиций.

Верховная Рада приняла законопроект №5572, который позволит профильным организациям собирать роялти (вознаграждение) за коммерческое использование и воспроизведение музыкальных произведений, защищенных авторским правом. За соответствующую инициативу, авторами которой являются народные депутаты из "Слуги народа" Никита Потураев и Александр Санченко, проголосовали 235 парламентариев, говорится на сайте Рады.

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В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на данный момент сбор вознаграждения за использование объектов, защищенных авторскими и смежными правами, организациями коллективного управления регулируется законом от 22 июля 2018 года, который получил положительную оценку экспертов рынка и международных партнеров. Согласно уже действующему законодательству, в Украине должны были провести аккредитацию таких организаций, однако соответствующие конкурсы так и не были объявлены.

Поэтому был разработан законопроект №5572, цель которого состоит в разблокировании работы организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и воспроизведения музыкальных произведений. После его утверждения в Раде ожидается, что конкурсы на регистрацию организаций, управляющих авторскими и смежными правами, будет проведен в ближайшее время.

Принятый парламентом проект закона позволит обеспечить выплату авторского вознаграждения деятелям искусства, говорится в записке.

В своем Facebook Санченко сообщил, что законопроект поддерживают украинские исполнители, авторы и музыкальные издательства, радиостанции, телерадиокомпании, крупнейшие фестивали Украины и другие участники отечественного музыкального рынка.

Что за скандал с Русланой?

Украинская певица Руслана Лыжичко 1 октября опубликовала в своем Facebook обращение от имени "украинских звезд, музыкантов, авторов и правообладателей" (их список в посте не приводится — ред.) к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помешать принятию законопроекта об авторских правах. По словам артистки, инициатива законодателей призвана вернуть музыкальную индустрию в "то самое первоначальное состояние хаоса, а от самого документа выиграют только политики и олигархи, которые могут не платить за произведения искусства".

Также певица выразила мнение, что законопроект лишит артистов возможности получать деньги за свое творчество.

В свою очередь журналистка Янина Соколова раскритиковала певицу, обвинив ее в сотрудничестве с пойманным на взятке директором Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александром Никиным. По ее словам, Руслана пытается помешать принятию законопроекта об авторских правах, "который перекроет кислород преступному схематозу роялти".

"Если закон примут, то каждый музыкант будет получать столько роялти за свои песни сколько заработал. Написал 10 хитов в месяц, разрывающих радио и рестораны, получаешь соответствующе. Не написал ничего путного за последние десять лет как Руслана, получаешь меньшие деньги… Все честно", — написала Соколова в своем Facebook.

Позицию журналистки поддержал и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. В своей колонке для "Украинской правды" артист заявил, что схема с воровством роялти у отечественных артистов действует уже около 20 лет, поэтому он выступает за принятие этого законопроекта.

В свою очередь "Украинское агентство по авторским и смежным правам" сообщало, что в поддержку инициативы выступили солисты и участники групп Go-A, "Антитіла", ТНМК, Green Grey, "Скрябин", Kryhitka, а также другие артисты.

Напомним, после того, как в октябре этого года инициатива прошла первое чтение в Раде, Служба безопасности Украины задержала директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александра Никина за попытку подкупа одного из авторов документа Александра Санченко. Глава организации предлагал нардепу по $100 тысяч ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочки законопроекта №5572. Силовики также сообщили, что чиновник создал несколько компаний-прокладок, через которые проходили роялти артистов и исполнители в итоге получали не полный заработок, а лишь процент от последней компании в цепочке.