Рада ухвалила закон про авторські права музикантів в Україні

Ініціатива, за словами авторів, розблокує процес отримання артистами винагороди за використання їхньої композиції.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5572, який дозволить профільним організаціям збирати роялті (винагороду) за комерційне використання та відтворення музичних творів, захищених авторським правом. За відповідну ініціативу, авторами якої є народні депутати зі "Слуги народу" Микита Потураєв і Олександр Санченко, проголосували 235 парламентаріїв, ідеться на сайті Ради.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що наразі збір винагороди за використання об'єктів, захищених авторськими та суміжними правами, організаціями колективного управління регулюється законом від 22 липня 2018 року, який отримав позитивну оцінку експертів ринку та міжнародних партнерів. Згідно з чинним законодавством, в Україні повинні були провести акредитацію таких організацій, однак відповідні конкурси так і не були оголошені.

Тому було розроблено законопроєкт №5572, мета якого полягає в розблокуванні роботи організацій колективного управління у сферах публічного виконання та відтворення музичних творів. Після його затвердження в Раді очікується, що конкурси на реєстрацію організацій, які управляють авторськими та суміжними правами, буде проведено найближчим часом.

Ухвалений парламентом проєкт закону дозволить забезпечити виплату авторської винагороди діячам мистецтва, йдеться в записці.

У своєму Facebook Санченко повідомив, що законопроєкт підтримують українські виконавці, автори та музичні видавництва, радіостанції, телерадіокомпанії, найбільші фестивалі України й інші учасники вітчизняного музичного ринку.

Що за скандал із Русланою?

Українська співачка Руслана Лижичко 1 жовтня опублікувала у своєму Facebook звернення від імені "українських зірок, музикантів, авторів і правовласників" (їх список у пості не наводиться — ред.) до президента Володимира Зеленського з проханням завадити ухваленню законопроєкту про авторські права. За словами артистки, ініціатива законодавців покликана повернути музичну індустрію в "той самий початковий стан хаосу, а від самого документа виграють лише політики й олігархи, які можуть не платити за твори мистецтва".

Також співачка висловила думку, що законопроєкт позбавить артистів можливості отримувати гроші за свою творчість.

У свою чергу журналістка Яніна Соколова розкритикувала співачку, звинувативши її в співпраці зі спійманим на хабарі директором Організації колективного управління авторськими та суміжними правами Олександром Нікіним. За її словами, Руслана намагається завадити ухваленню законопроєкту про авторські права, "який перекриє кисень злочинному схематозу роялті".

"Якщо закон ухвалять, то кожен музикант отримуватиме стільки роялті за свої пісні, скільки заробив. Написав 10 хітів на місяць, що розривають радіо та ресторани, отримуєш відповідно. Не написав нічого путнього за останні десять років, як Руслана, отримуєш менші гроші... Все чесно", — написала Соколова у своєму Facebook.

Позицію журналістки підтримав і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. У своїй колонці для "Української правди" артист заявив, що схема з крадіжкою роялті у вітчизняних артистів діє вже близько 20 років, тому він виступає за ухвалення цього законопроєкту.

У свою чергу "Українське агентство з авторських і суміжних прав" повідомляло, що на підтримку ініціативи виступили солісти та учасники гуртів Go-A, "Антитіла", ТНМК, Green Grey, "Скрябін", Kryhitka, а також інші артисти.

Нагадаємо, після того, як у жовтні цього року ініціатива пройшла перше читання в Раді, Служба безпеки України затримала директора Організації колективного управління авторськими та суміжними правами Олександра Нікіна за спробу підкупу одного з авторів документа Олександра Санченка. Глава організації пропонував нардепу по $100 тисяч щорічно за внесення "потрібних" виправлень і відстрочень законопроєкту №5572. Силовики також повідомили, що чиновник створив кілька компаній-прокладок, через які проходили роялті артистів, і виконавці в результаті отримували не повний заробіток, а лише відсоток від останньої компанії в ланцюжку.