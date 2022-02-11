Зеленський підписав закон №5572 про авторські права музикантів

Новий закон запускає процес перезапуску у сфері збору та справедливого розподілу роялті за використання музичного контенту.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та суміжних прав", який регулює виплату справедливих роялті за використання музичного контенту. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

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Закон набуває чинності наступного дня з моменту його публікації на офіційному порталі парламенту.

Що регламентує Закон №5572?

Набуття чинності новим законом:

скасовує результати попередніх конкурсів з акредитації організацій колективного управління (ОКУ) у сферах публічного виконання, що проводилися з багатьма порушеннями;

достроково припиняє повноваження комісії з акредитації ОКУ, що дозволить сформувати та затвердити новий склад членів комісії;

перезапускає конкурси на визначення акредитованих ОКУ у сфері публічного виконання та оповіщення;

розблокує діяльність зареєстрованих ОКУ, які можуть збирати роялті в межах свого каталогу до моменту нової акредитації.

Також з моменту набуття чинності новим законом починається процес перезапуску у сфері збору та розподілу роялті за використання музики представниками:

телерадіокомпаній;

підприємств, які працюють у сфері кіноіндустрії;

організаторами концертів та розважальних заходів;

ритейлу;

готельно-ресторанного бізнесу та іншими.

Таким чином, для легального використання музичного контенту представники вищезгаданих сфер діяльності мають отримати ліцензію від ОКУ, каталог яких включає найбільшу кількість творів українських та зарубіжних виконавців. Це означає, що автори та правовласники можуть передати права ОКУ та отримувати справедливе роялті за використання музичних творів.

Нагадаємо, що Верховна Рада 15 грудня 2021 року ухвалила законопроєкт №5572, авторами якого є народні депутати зі "Слуги народу" Микита Потураєв та Олександр Санченко.

Директор Організації колективного управління авторськими та суміжними правами Олександр Нікін був затриманий співробітниками СБУ за підозрою у підкупі. За версією силовиків, Нікін пропонував народному депутату $100 тис. щороку за внесення "потрібного" виправлення та відтермінування законопроєкту №5572.