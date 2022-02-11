Зеленский подписал закон №5572 об авторских правах музыкантов

Новый закон запускает процесс перезапуска в сфере сбора и справедливого распределения роялти за использование музыкального контента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и смежных прав", который регулирует выплату справедливых роялти за использование музыкального контента. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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Закон вступает в действия на следующий день с момента его публикации на официальном портале парламента.

Что регламентирует Закон №5572?

Вступление в силу нового закона:

отменяет результаты предыдущих конкурсов по аккредитации организаций коллективного управления (ОКУ) в сферах публичного исполнения, которые проводились с многими нарушениями;

досрочно прекращает полномочия комиссии по аккредитации ОКУ, что позволит сформировать и утвердить новый состав членов комиссии;

перезапускает конкурсы на определение аккредитованных ОКУ в сфере публичного исполнения и оповещения;

разблокирует деятельность зарегистрированных ОКУ которые могут собирать роялти в рамках своего каталога до момента новой аккредитации.

Также с момента вступления в силу нового закона начинается процесс перезапуска в сфере сбора и распределения роялти за использование музыки представителями:

телерадиокомпаний;

компаний, работающих в сфере киноиндустрии;

организаторами концертов и развлекательных мероприятий;

ритейла;

гостинично-ресторанного бизнеса и другими.

Таким образом для легального использования музыкального контента представители вышеуказанных сфер деятельности должны будут получить лицензию от ОКУ, каталог которых включает наибольшее количество произведений украинских и зарубежных исполнителей. Это значит, что авторы и правообладатели могут передать права ОКУ и получать справедливое роялти за использование музыкальных произведений.

Напомним, что Верховная Рада 15 декабря 2021 приняла законопроект №5572, авторами которого являются народные депутаты из "Слуги народа" Никита Потураев и Александр Санченко.

Директор Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подкупе. По версии силовиков Никин предлагал народному депутату $100 тыс. ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочки законопроекта №5572.