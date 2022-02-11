Зеленский подписал закон №5572 об авторских правах музыкантов
Новый закон запускает процесс перезапуска в сфере сбора и справедливого распределения роялти за использование музыкального контента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и смежных прав", который регулирует выплату справедливых роялти за использование музыкального контента. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
Закон вступает в действия на следующий день с момента его публикации на официальном портале парламента.
Что регламентирует Закон №5572?
Вступление в силу нового закона:
- отменяет результаты предыдущих конкурсов по аккредитации организаций коллективного управления (ОКУ) в сферах публичного исполнения, которые проводились с многими нарушениями;
- досрочно прекращает полномочия комиссии по аккредитации ОКУ, что позволит сформировать и утвердить новый состав членов комиссии;
- перезапускает конкурсы на определение аккредитованных ОКУ в сфере публичного исполнения и оповещения;
- разблокирует деятельность зарегистрированных ОКУ которые могут собирать роялти в рамках своего каталога до момента новой аккредитации.
Также с момента вступления в силу нового закона начинается процесс перезапуска в сфере сбора и распределения роялти за использование музыки представителями:
- телерадиокомпаний;
- компаний, работающих в сфере киноиндустрии;
- организаторами концертов и развлекательных мероприятий;
- ритейла;
- гостинично-ресторанного бизнеса и другими.
Таким образом для легального использования музыкального контента представители вышеуказанных сфер деятельности должны будут получить лицензию от ОКУ, каталог которых включает наибольшее количество произведений украинских и зарубежных исполнителей. Это значит, что авторы и правообладатели могут передать права ОКУ и получать справедливое роялти за использование музыкальных произведений.
Напомним, что Верховная Рада 15 декабря 2021 приняла законопроект №5572, авторами которого являются народные депутаты из "Слуги народа" Никита Потураев и Александр Санченко.
Директор Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подкупе. По версии силовиков Никин предлагал народному депутату $100 тыс. ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочки законопроекта №5572.