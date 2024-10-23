Понад 10 тисяч осіб підписали лист проти використання їх робіт ШІ, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що при написанні того чи іншого твору штучний інтелект використовує тексти, зображення або відео, порушуючи при цьому авторські права.

Related video

Понад 10 500 осіб творчих професій підписали відкритий лист щодо засудження "неліцензованого використання творчих робіт". Серед них — Том Йорк (група Radiohead), актриса Джуліанну Мур та лауреат Нобелівської премії, письменник Кадзуо Ісігуро. Про це повідомляє The Washington Post

В листі йдеться про те, що використання різного роду творчих робіт без ліцензії на розробку штучним інтелектом є "серйозною, несправедливою загрозою для життя людей, які стоять за цими роботами, і не повинно допускатися".

Журналісти зазначають, що при написанні тих чи інші творів OpenAI та інші технологічним компаніям необхідний текст, зображення або відео. Часто їх беруть з інтернету без відповідної згоди та дозволу. Власники контенту та видавці все частіше подають відповідні позови та клопотання до регулюючих органів, зазначаючи, що розробники штучного інтелекту використовують їхню роботу та порушують закон про захист авторських прав.

"Це питання про права авторів неймовірно актуальне", — сказав композитор Ед Ньютон-Рекс, який допоміг з написанням відкритого листа.

Наразі в судах вже є декілька гучних позовів проти компаній, що займаються штучним інтелектом. Регулятори у США та Великобританії обговорюють, чи слід створювати винятки з авторських прав для проєктів штучного інтелекту та дозволяти цим компаніям збирати необхідні дані.

Сам лист з'явився після протестів проти несанкціонованого використання творчих робіт штучним інтелектом. В них брали участь такі музиканти, як Біллі Айліш та Нікі Мінаж, голлівудські документалісти та група з більш ніж 15 000 авторів, включаючи Маргарет Етвуд та Джонатана Франзена.

Нагадаємо, компанія EVA AI за допомогою штучного інтелекту створила цифрову копію культової зірки 70-х Лінди Лавлейс. Це дало змогу фанатом поспілкуватися з нею через повідомлення, голосові нотатки та відео.