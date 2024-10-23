Более 10 тысяч человек подписали письмо против использования их работ ИИ, — СМИ

Журналисты отмечают, что при написании того или иного произведения искусственный интеллект использует тексты, изображения или видео, нарушая при этом авторские права.

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Более 10 500 человек творческих профессий подписали открытое письмо об осуждении "нелицензированного использования творческих работ". Среди них — Том Йорк (группа Radiohead), актриса Джулианну Мур и лауреат Нобелевской премии, писатель Кадзуо Исигуро. Об этом сообщает The Washington Post

В письме говорится о том, что использование разного рода творческих работ без лицензии на разработку искусственным интеллектом является "серьезной, несправедливой угрозой для жизни людей, которые стоят за этими работами, и не должно допускаться".

Журналисты отмечают, что при написании тех или иные произведений OpenAI и другие технологическим компаниям необходим текст, изображения или видео. Часто их берут из интернета без соответствующего согласия и разрешения. Владельцы контента и издатели все чаще подают соответствующие иски и ходатайства в регулирующие органы, отмечая, что разработчики искусственного интеллекта используют их работу и нарушают закон о защите авторских прав.

"Этот вопрос о правах авторов невероятно актуален", — сказал композитор Эд Ньютон-Рекс, который помог с написанием открытого письма.

Сейчас в судах уже есть несколько громких исков против компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Регуляторы в США и Великобритании обсуждают, следует ли создавать исключения из авторских прав для проектов искусственного интеллекта и позволять этим компаниям собирать необходимые данные.

Само письмо появилось после протестов против несанкционированного использования творческих работ искусственным интеллектом. В них участвовали такие музыканты, как Билли Айлиш и Ники Минаж, голливудские документалисты и группа из более чем 15 000 авторов, включая Маргарет Этвуд и Джонатана Франзена.

Напомним, компания EVA AI с помощью искусственного интеллекта создала цифровую копию культовой звезды 70-х Линды Лавлейс. Это позволило фанатом пообщаться с ней через сообщения, голосовые заметки и видео.