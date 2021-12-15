Нардеп Шахов уверен, что вакцинированные люди тяжелее болеют COVID-19 (видео)

Мнение политик озвучил во время пленарного заседания парламента. А официальные данные ВОЗ и Минздрава Украины противоречат словам народного избранника.

Народный депутат Украины из депутатской группы "Довира" Сергей Шахов с трибуны Верховной Рады заявил, что вакцинация не защищает полностью людей от коронавируса, а те, кто привился, могут еще тяжелее заболеть COVID-19. Свою речь нардеп произнес во время пленарного заседания Верховной Рады 15 декабря.

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Свое выступление Шахов начал с того, что Министерство здравоохранения устроило "террор" некой Светлане Федоровой, которая работает врачом-инфекционистом в Николоаевской области. По словам депутата, она "выплатила 300% врачам по программе президента" и поэтому, в результате проверки, была оштрафована на 40 тыс. гривен. Нардеп возмутился этим обстоятельством и сказал, что врачи в Украине — единственный форпост по борьбе с пандемией коронавируса.

"Вы понимаете, что прививки не защищают полностью каждого человека, а даже если кто привился — тот может еще тяжелее заболеть ковидом?" — обратился к коллегам депутат, после чего потребовал от президента Владимира Зеленского разобраться в коррупционных схемах Минздрава.

Данные ВОЗ

Следует отметить, что заявление народного депутата противоречит официальным данным Всемирной организации здравоохранения, которая опубликовала информацию об "оценке эффективности вакцин против COVID-19 в отношении госпитализации в связи с тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ)". Документ содержит 68 страниц с описанием методологического подхода для "оценки эффективности вакцин против COVID-19 в целях профилактики ТОРИ".

Также в общем доступе Интернет находится информация от ВОЗ об "Эффективности вакцины в контролируемых и реальных условиях", где в частности говорится, что "В случае заражения у прошедших вакцинацию отмечаются, как правило, только легкие симптомы болезни, и в целом привитые пациенты очень редко тяжело болеют или умирают от инфекции".

Данные Минздрава Украины

Также есть данные Министерства здравоохранения Украины где указаны цифры, свидетельствующие об эффективности вакцин. Так, например, эффективность Coronavac/Sinovac составляет 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы "Альфа" и "Гамма"), 87,5% в предупреждении госпитализации и 86,3% в предотвращении смерти. А во время вспышки заболеваемости штаммом "Дельта", было установлено, что две дозы вакцины имели эффективность в 59% против симптоматического заболевания COVID-19, 70,2% против средней формы тяжести заболевания и 100% против тяжелых случаев.

Ранее Фокус опубликовал данные заявленной эффективности вакцин, используемых в Украине. Согласно источникам все вакцины, которыми прививаются украинские граждане имеют заявленную эффективность не ниже 51%. Максимальный процент противодействия коронавирусной инфекции составляет 95%.