Нардеп Шахов упевнений, що вакциновані люди важче хворіють на COVID-19 (відео)

Думку політик озвучив під час пленарного засідання парламенту. А офіційні дані ВООЗ та МОЗ України суперечать словам народного обранця.

Народний депутат України з депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов з трибуни Верховної Ради заявив, що вакцинація не захищає повністю людей від коронавірусу, а ті, хто щепився, можуть ще важче захворіти на COVID-19. Свою промову нардеп виголосив під час пленарного засідання Верховної Ради 15 грудня.

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Свій виступ Шахов почав з того, що Міністерство охорони здоров'я влаштувало "терор" Світлані Федоровій, яка працює лікарем-інфекціоністом у Миколаївській області. За словами депутата, вона "виплатила 300% лікарям за програмою президента" і тому в результаті перевірки була оштрафована на 40 тис. гривень. Нардеп обурився цією обставиною і сказав, що лікарі в Україні — єдиний форпост у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Ви розумієте, що щеплення не захищають повністю кожну людину, а навіть якщо хтось прищепився — той може ще важче захворіти на ковід?" — звернувся до колег депутат, після чого вимагав від президента Володимира Зеленського розібратися в корупційних схемах МОЗ.

Дані ВООЗ

Варто зазначити, що заява народного депутата суперечить офіційним даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка опублікувала інформацію про "оцінку ефективності вакцин проти COVID-19 щодо госпіталізації у зв'язку з тяжкими гострими респіраторними інфекціями (ТОРІ)". Документ містить 68 сторінок з описом методологічного підходу для "оцінки ефективності вакцин проти COVID-19 з метою профілактики ТОРІ".

Також у загальному доступі в інтернеті знаходиться інформація від ВООЗ про "Ефективність вакцини в контрольованих і реальних умовах", де зокрема йдеться, що "в разі зараження у вакцинованих помітні, як правило, тільки легкі симптоми хвороби, і в цілому щеплені пацієнти дуже рідко важко хворіють чи помирають від інфекції ”.

Дані МОЗ України

Також є дані Міністерства охорони здоров'я України, де вказані цифри, що свідчать про ефективність вакцин. Так, наприклад, ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворювання COVID-19 (штами "Альфа" та "Гама"), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті. А під час спалаху захворюваності на штам "Дельта", було встановлено, що дві дози вакцини мали ефективність 59% проти симптоматичного захворювання COVID-19, 70,2% проти середньої форми тяжкості захворювання та 100% проти тяжких випадків.

Раніше Фокус опублікував дані заявленої ефективності вакцин, які використовуються в Україні. Згідно з джерелами, усі вакцини, якими щепляться українські громадяни, мають заявлену ефективність не нижче 51%. Максимальний відсоток протидії коронавірусній інфекції становить 95%.