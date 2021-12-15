Ролик не согласовывали: канал "Рада" открестился от видео с Ивановым и Петровым

Сотрудники телеканала утверждают, что ролик не появится в эфире, а информация о работе на власть является неправдивой.

На официальной странице телеканала "Рада" появилась публикация, указывающая, что редакция канала не имеет отношения к видеозаписи, которую распространяют в соцсетях и анонимных телеграм-каналах.

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Как заявляют в публикации, сотрудники телеканала не проводили и не согласовывали ролик. Видео не будет выходить в эфир "Рады". А сам телеканал есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил.

"Мы независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", — подчеркнули авторы.

Что предшествовало заявлению телеканала

В социальных сетях появились ролики с ведущими обновленного телеканала с политтехнологом Владимиром Петровым, интервьюером Сергеем Ивановым и ряда других украинских ведущих и журналистов. По информации "Украинской правды", перезапуском "Рады" занимается Алексей Семенов. Он запускал в свое время телеканалы из пула Медведчука, а также "Прямой".

В видео заявляется, что оппозиция, когда узнала о перезапуске телеканала, начала "истерику" на своих телеканалах. Якобы "Рада" будет теперь работать на власть.

"Канал "Рада" был и есть государственным каналом. Мы рассказывали и будем рассказывать о том, что происходит во власти. Мы будем информировать украинцев о событиях и новостях власти. Этой власти, а после и той, которая будет после этой, и той, которая будет после той власти", — говорилось в ролике.

Сам Владимир Петров в видео "доРазрыв Шустера" заявил, что он еще не принял решение, будет ли он работать на телеканале.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, с сегодняшнего дня телеканал "Рада" вышел в эфир с обновленным вещанием. Ему увеличили бюджет до 320 млн гривен в 2022 году.