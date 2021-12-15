Ролик не погоджували: канал "Рада" відхрестився від відео з Івановим та Петровим
Співробітники телеканалу стверджують, що ролик не з'явиться в ефірі, а інформація щодо роботи на владу є неправдивою.
На офіційній сторінці телеканалу "Рада" з'явилася публікація, яка вказує, що редакція каналу не має відношення до відеозапису, який розповсюджують у соцмережах та анонімних телеграм-каналах.
Як заявляють у публікації, співробітники телеканалу не проводили та не погоджували ролик. Відео не виходитиме в ефір "Ради". А сам телеканал є та буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил.
"Ми незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ні влада, ні опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України", — наголосили автори.
Що передувало заяві телеканалу
У соціальних мережах з'явилися ролики з ведучими оновленого телеканалу з політтехнологом Володимиром Петровим, інтерв'юером Сергієм Івановим та низкою інших українських ведучих та журналістів. За інформацією "Української правди", перезапуском "Ради" займається Олексій Семенов. Він запускав свого часу телеканали з пулу Медведчука, а також "Прямий".
У відео заявляється, що опозиція, коли дізналася про перезапуск телеканалу, розпочала "істерику" на своїх телеканалах. Нібито "Рада" тепер працюватиме на владу.
"Канал "Рада" був і є державним каналом. Ми розповідали і розповідатимемо про те, що відбувається у владі. Ми інформуватимемо українців про події та новини влади. Цієї влади, а після і тієї, яка буде після цієї, і тієї, яка буде після тієї влади", — йшлося в ролику.
Сам Володимир Петров у відео "доРозрив Шустера" заявив, що він ще не прийняв рішення, чи працюватиме він на телеканалі.
Нагадаємо, від сьогодні телеканал "Рада" вийшов в ефір з оновленим мовленням. Йому збільшили бюджет до 320 млн гривень у 2022 році.