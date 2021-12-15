Телеканал "Рада" вийшов в ефір у новому форматі: що змінилося після перезапуску (відео)

У проморолику про оновлення мовлення знялися колишні ведучі каналу "112 Україна", а також політтехнолог Володимир Петров.

У середу, 15 грудня, телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі. Про це заявив директор державного мовника Вадим Перенчук.

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За його словами, з 15 грудня телеканал "Рада" мовитиме в оновленому форматі та новій студії.

Джерела "Детектор медіа" стверджують, що модернізоване мовлення стартує в режимі телемарафону, а політичні ток-шоу запустять в ефір трохи згодом. Продакшн, який відповідатиме за виробництво контенту для телеканалу "Рада", розташований на бульварі Вацлава Гавела.

[ + – ] Телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі

У коментарі "Українській правді" Вадим Перенчук також розповів, що повноцінно державний мовник запрацює через місяць, а в ефірі телеканалу й надалі транслюватимуть сесії Верховної Ради.

"Що змінилося? По-перше, вже встановлений майданчик на другому поверсі Ради. Потім у нас є ще один пересувний майданчик. Тепер студії будуть масштабнішими, плануємо, що з них виходитиме найкраща технологічна картинка. Ви бачите, як ми зараз мовимо — у форматі попередніх технологічних епох", — продовжив Вадим Перенчук у спілкуванні з журналістами.

За його словами, зміни в мовленні телеканалу "Рада" пов'язані з політичною волею керівництва країни. Вадим Перенчук зазначив, що раніше бюджет мовника становив близько 60 млн гривень на рік, а рішенням Верховної Ради у 2022 році його збільшили на 320 млн грн.

Крім цього, телеканал "Рада" працюватиме не лише в парламенті, а й у Кабінеті Міністрів. В уряді також встановили "пересувний майданчик" для мовлення.

У спілкуванні з журналістами Вадим Перенчук не підтвердив, але й не спростував інформацію, що на каналі працюватимуть блогер Сергій Іванов і колишні ведучі ZIK Назар Довгий та Артем Бібік.

Джерела "Української правди" також повідомляють, що перезапуском державного мовника займається телевізійний продюсер Олексій Семенов, який раніше працював на "112 Україна", NewsOne і "Прямому".

[ + – ] Олексій Семенов перезапускає телеканал "Рада" Фото: gordonua.com

Судячи з проморолика про оновлення формату мовлення, на телеканалі "Рада" також працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук і Анастасія Красницька, ексведучий ZIK Назар Довгий, представник каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Крім цього, у ролику також знявся політтехнолог і власник телеканалу "Ісландія" Володимир Петров.

[ + – ] Телеканал "Рада" вийшов в ефір у оновленому форматі

Нагадаємо, навесні 2020 року телеканал "Рада" розпочав мовлення в окупованих Луганську та Криму. Нацрада з питань ТБ дозволила мовнику транслюватися на тимчасово непідконтрольних Києву територіях в особливому режимі.

А інший державний телеканал "Дім" транслюватиме шоу з гаслом Зеленського за 3,2 млн гривень із бюджету. Компанія КС "Продакшн" після проведення торгів зніме для мовника шоу "Саджати" на 52 випуски, у яких глядачам покажуть "силу політиків у владі".