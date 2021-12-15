Телеканал "Рада" вышел в эфир в новом формате: что изменилось после перезапуска (видео)

В проморолике об обновлении вещания снялись бывшие ведущие канала "112 Украина", а также политтехнолог Владимир Петров.

В среду, 15 декабря, телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате. Об этом заявил директор государственного вещателя Вадим Перенчук.

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По его словам, с 15 декабря телеканал "Рада" будет вещать в обновленном формате и новой студии.

Источники "Детектор медиа" утверждают, что модернизированное вещание стартует в режиме телемарафона, а политические ток-шоу запустят в эфир чуть позже. Продакшн, который будет отвечать за производство контента для телеканала "Рада", расположен на бульваре Вацлава Гавела.

[ + – ] Телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате

В комментарии "Украинской правде" Вадим Перенчук также рассказал, что полноценно государственный вещатель заработает через месяц, а в эфире телеканала и дальше будут транслировать сессии Верховной Рады.

"Что изменилось? Во-первых, уже установлена ​​площадка на втором этаже Рады. Потом у нас есть еще одна передвижная площадка. Теперь студии будут более масштабными, планируем, что из них будет выходить лучшая технологическая картинка. Вы видите, как мы сейчас вещаем – в формате предыдущих технологических эпох", — продолжил Вадим Перенчук в общении с журналистами.

По его словам, изменения в вещании телеканала "Рада" связаны с политической волей руководства страны. Вадим Перенчук отметил, что ранее бюджет вещателя составлял около 60 млн гривен в год, а решением Верховной Рады в 2022 году его увеличили на 320 млн.

Помимо этого, телеканал "Рада" будет работать не только в парламенте, но и в Кабинете министров. В правительстве также установили "передвижную площадку" для вещания.

В общении с журналистами Вадим Перенчук не подтвердил, но и не опроверг информацию, что на канале будут работать блогер Сергей Иванов и бывшие ведущие "ZIK" Назар Довгий и Артем Бибик.

Источники "Украинской правды" также сообщают, что перезапуском государственного вещателя занимается телевизионный продюсер Алексей Семенов, который ранее работал на "112 Украина", NewsOne и "Прямом".

[ + – ] Алексей Семенов занимается перезапуском телеканала "Рада" Фото: gordonua.com

Судя по проморолику об обновлении формата вещания, на телеканале "Рада" будут также работать бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, экс-ведущий ZIK Назар Довгий, представитель канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Помимо этого, в ролике также снялся политтехнолог и владелец телеканала "Исландия" Владимир Петров.

[ + – ] Телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате

Напомним, весной 2020 года телеканал "Рада" начал вещание в оккупированных Луганске и Крыму. Нацсовет по вопросам ТВ разрешил вещателю транслироваться на временно неподконтрольных Киеву территориях в особом режиме.

А другой государственный телеканал "Дом" будет транслировать шоу с лозунгом Зеленского за 3,2 млн гривен из бюджета. Компания КС "Продакшн" после проведения торгов снимет для вещателя шоу "Сажать" на 52 выпуска, в которых зрителям покажут "силу политиков во власти".